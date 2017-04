Fanondranana olona hiasa any Koweit : voasambotry ny polisy i Moustafa sy vehivavy valo

Natolotra ny fampanoavana, ny asabotsy teo i Moustafa voarohirohy ho nanao fitadiavam-bola amin’ny fanondranana olona hiasa any Koweit sy ireo vehivavy valo saika hiondrana an-tsokosoko. Saron’ny polisy ao amin’ny Service central des enquêtes specialisées et la lutte contre les fraudes documentaires teny Antsahameva Ankatso i Moustafa, ny 14 avrily 2017 teo. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao momba ny fisian’i Moustafa izay mitady vehivavy halefa hiasa any Koweit amin’iny faritra Antsahameva Ankatso iny ny polisy ka nidina teny an-toerana avy hatrany. Hita tao an-tranon’ity lehilahy ity tokoa ireo tovovavy miisa valo izay niandry ny fotoana handehanana any Koweit niaraka tamin’ny antontan-taratasy maro samihafa. Araka ny fanazavan’ny polisy hatrany, manamboatra antontan-taratasy hosoka izy hahamora ny fahavitan’ny pasipaoron’ireo tovovavy halefa hiasa any Koweit. Hita tao an-tranony rahateo ireo taratasy hosoka samihafa sy fitombokasem-panjakana hosoka. Momba ny fifanarahana, izy no miantoka ny lany rehetra amin’ny fanaovana pasipaoro, Visa ary saran-dalana amin’ny fiaramanidina ka manefa ny volany amin’ny karama dimy volana ireto tovovavy ireto rehefa tonga any Koweit. Manao antoka trano sy tany aminy ireto tovovavy ireto mialoha ny hialana eto Madagasikara. Tsy vitan’izay fa mbola mahazo 2 tapitrisa Ar isaky ny olona alefany amin’ilay agence any Koweit izy.

