Eco brèves

Cartographie côtière – Formation pour des techniciens de la COI

Un atelier de formation sur la cartographie des espaces côtiers, grâce à l’imagerie satellitaire, s’est tenu hier au siège de l’Institut d’océanographie de Maurice (MOI). Cette formation de cinq jours, à laquelle ont participé une dizaine de techniciens des pays de l’Indianocéanie, a été organisée par le MOI et la Commission de l’océan Indien (COI) dans le cadre du programme panafricain de surveillance de l’environnement et de la sécurité en Afrique (MESA), financé par l’Union européenne.

Reboisement – Plus de 80.000 arbres plantés et 1.800 volontaires mobilisés

Durant le mois de mars, 80.500 arbres ont été plantés à Madagascar avec trois grandes campagnes de reboisement pendant lesquelles WWF a mobilisé 1.800 volontaires. 66.000 arbres d’acacias et d’eucalyptus ont été plantés sur 60 ha dans l’Atsimo Andrefana. 10.000 pieds de mangroves ont été mis en terre sur 10 ha dans la région Diana et 4.500 jeunes plants d’eucalyptus et d’acacia sur environ 4 ha ont été plantés dans la région Analamanga.