Echos des régions

Prolongation des fêtes pascales à Mahajanga : Les fêtes pascales seront prolongées jusqu’au 22 avril dans la ville de Mahajanga, selon une décision conjointe de l’Office régional du tourisme du Boeny et des opérateurs touristiques locaux. Après le «Festival des fruits de mer» clôturé dans la soirée d’hier, les 8 restaurateurs participants procéderont à des promotions sur les plats à base de fruits de mer au sein de leurs établissements respectifs. Un spectacle nautique constitué de course de pirogues reliant l’APMF à Amborovy aller et retour a été offert au public durant la journée du Lundi de Pâques, en plus des différentes animations organisées sur la Petite Plage.

Les autorités appuient le sport scolaire à Ambatondrazaka : La députée élue à Ambatondrazaka, Auréline Andriamasimanana, a offert une enveloppe de 1 million d’ariary pour l’organisation des compétitions du sport scolaire 2017 de la circonscription scolaire d’Ambatondrazaka. Elle a assisté à la cérémonie d’ouverture aux côtés du chef de la région Alaotra pour encourager les élèves dans leurs exploits, selon ses termes. Avec 2.000 participants, Ambatondrazaka envisage de se faire représenter massivement aux finales régionales qui seront organisées dans la circonscription scolaire d’Amparafaravola du 9 au 11 juin prochain. Des prestations de serment des officiels ont marqué la journée d’ouverture à Ambatondrazaka pour garantir la transparence des arbitrages.

Solo/Manou