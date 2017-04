Développement numérique : des inspecteurs au service de l’Etat

«Inspecteurs responsables, actifs et intègres», telle est la devise de la promotion «Iray» à l’occasion de sa sortie officielle la semaine dernière à Ivandry. En 35 ans d’existence, l’Institut malgache des techniques de planification (Imatep) a formé plus de 80 promotions. Mais depuis 2015, une formation spécialisée en Inspection des Postes y a été ouverte, dont cette première promotion présidée par le premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana accompagné du ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, Nepatraiky André Rakotomamonjy.

«Le caractère à part entièrement malgache de cette entité met en exergue la valeur du développement du pays», a affirmé le chef du gouvernement qui a demandé aux nouveaux sortants de ne jamais fléchir dans le maintien de la solidarité étant donné que c’est une des issues qui leur permet d’être plus efficients dans l’exercice de leur fonction.

Pour ce qui est de l’intégrité, Olivier Solonandrasana Mahafaly a rappelé que, «L’intégrité est dispensable afin de pouvoir respecter la transparence, critère fondamental pour l’Administration. Tout comme les expériences et le savoir-faire qui valident la responsabilité des agents de l’Etat», a-t-il conclu.

Nadia