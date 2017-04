Démarche administrative : la Douane se modernise avec Sydonia World

La douane malgache concrétise son projet de mettre en place le logiciel Sydonia World au sein de l’administration. C’est un système plus polyvalent par rapport à la dernière version Sydonia++.

La direction générale des Douanes (DGD) lance cette année l’opérationnalisation du logiciel Sydonia World. Il s’agit d’un système polyvalent qui apporte certaines améliorations par rapport aux lacunes et autres insuffisances constatées dans la dernière version Sydonia++. Une séance de présentation a été organisée à la fin du mois de mars sur les capacités améliorées de ce système d’information douanière en termes de gestion de manifeste, enregistrement des déclarations, risque et traçabilité des transactions, système de paiement et surtout la sécurité, l’authenticité et la confidentialité des données.

Dans cette démarche de modernisation de l’organisation et de son système d’information, la Douane malgache bénéficie du soutien de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) à travers l’appui technique d’Idris Elmi Doubed, inspecteur principal des Douanes et expert de la Cnuced.

Nouvelle plateforme web

Pour l’usager, le déclarant particulièrement, Sydonia World sera plus ouvert et surtout plus facilement accessible étant donné qu’il n’exige pas de module spécifique car on peut y accéder directement par Internet (plateforme web). Le logiciel Sydonia permet de gérer efficacement les opérations douanières en permettant à l’usager de faire les déclarations et le suivi des déclarations.

En plus des évolutions technologiques apportées par la nouvelle plateforme web et pour faciliter des échanges entre les différents partenaires de la Douane, Sydonia world pourrait désormais, en plus des échanges de fichiers classiques au format XML, faciliter l’échange des données de système en système sans intervention humaine. En plus de sa souplesse à faire évoluer ce nouveau système, la Douane est en train de mettre en place la totalité du métier douanier en termes d’échange et de procédure du commerce internationale.

Cette initiative de la DGD marque encore plus un pas dans son objectif de modernisation et de professionnalisme. Cela rejoint les démarches de dématérialisation des procédures douanières qui facilitent et sécurisent encore plus les opérations. Ce sont en tout cas des projets de réforme engagés depuis 2015 par la Douane malgache afin de se conformer au contexte actuel marqué par la modernisation, l’adéquation des procédures et infrastructures aux normes internationales et surtout à l’évolution du commerce et échanges internationaux.

Arh.