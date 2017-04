Post-Enawo : la Sava à l’heure du relèvement

Plusieurs activités sont menées dans la Sava pour accompagner la population dans son relèvement après le passage du cyclone «Enawo». Cela, par le biais des instances et autres organismes locaux, gouvernementaux ou encore internationaux.

A plus d’un mois du passage du cyclone Enawo dans le pays, la reconstruction des régions touchées continue. Les premiers secours étant entrepris, à travers la dotation de produits alimentaires, les abris provisoires et les équipes sanitaires mobiles, le temps est maintenant au relèvement qui «Consiste à stabiliser la situation et faire face aux risques sous-jacents et aux facteurs qui amplifient la vulnérabilité de la population», selon le communiqué reçu.

Dans ce dessein, le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la Femme (MPPSPF) se trouve actuellement dans la région de Sava, l’une des zones les plus touchées, notamment les Communes rurales d’Ambinanifao et d’Apahana dans le district d’Antalaha et celle d’Anandava à Andapa. Après les actions d’urgences, «Il importe de rétablir les moyens de subsistance et remettre en marche les services sociaux de base de façon permanente».

Plusieurs activités

Sous cette optique, plusieurs activités sont au programme, entre autres, les travaux de Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) à Ambinanifao et Ampahana. 2 000 personnes procèderont à l’assainissement des sites publics ainsi qu’au curage des canalisations et du réseau pluvial. Elles travailleront quotidiennement 5 heures pendant 5 jours, pour un montant journalier de 5 000 ariary.

Pour créer des Activités génératrices de revenus (AGR), quatre machines à coudre, d’un montant total de 2 millions d’ariary, ainsi que des marmites et des ustensiles de cuisine, destinés à l’ouverture d’une gargote, ont été remis à des associations de femmes d’Ambinanifao.

Par ailleurs, en partenariat avec l’Unicef, une distribution de fournitures scolaires, sous forme de kits, et de nouveaux habits, a été effectuée au sein des Ecoles primaires publiques (EPP) de la commune de Tanandava. 160 élèves en sont les bénéficiaires.

