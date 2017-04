Pétanque – Mondial : un bilan en demi-teinte

Le parcours s’arrête au 4e round pour les équipes masculine et mixte au championnat du monde doublette qui se déroule à Ghent, Belgique. En mixte, Jean et Tatie ont été battus par les boulistes tunisiens au 4e round (10-5), tout comme Fafah et Tatie en doublette dames. Néanmoins, ces dernières sont qualifiées pour le prochain tour malgré cette défaite.

Quant à Rams, il a corrigé le fameux Henri Lacroix en s’imposant sur le score de 13 à 5. Le maestro malgache a toujours mené tout au long de la partie. En double, Rams et Jean n’ont pas pu tenir tête à la paire Diego Rizzi-Bassoet en s’inclinant sur le score de 13 à 5. Quoi qu’il en soit, la Grande île a toujours d’autres cartes à jouer pour les prochains tours.

Rojo N.