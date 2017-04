Pérégrinations hebdomadaires : semaine peu sainte

Hormis les périodes de grands troubles, telles celles des mutineries, rarement l’Etat n’a paru si malade. Des grands corps souffrent de graves dysfonctionnements. L’opinion ne s’y trompe pas, attribue l’origine du mal à un empirement des mauvais coups portés par habitude aux grands principes. Dans une République des ruses, la turpitude, monnaie courante, s’est faite forfaiture. La diversité d’application de la loi s’est révélée dans les extrêmes, mettant à nu l’Etat. Dépouillé de toute autorité par une perte totale de crédit de toute mesure qu’il dispose, l’Etat ne dispose plus que l’usage de la force pour se maintenir. La coïncidence de la condamnation de l’ancien directeur de cabinet du ministre de la Communication à une peine de travaux forcés avec l’événement d’une exfiltration d’une conseillère spéciale du président de la République, ne témoigne pas de la puissance de l’Etat à faire droit à la loi de façon égale pour tous. Y compris dans le cercle des puissants, sans même parler de l’exception de ceux qui ne sont justiciables que devant la Haute Cour de Justice, pour les mêmes péchés la poursuite varie au gré de la bonne grâce des maîtres. Les deux exemples de sorts différents vécus par des proches collaborateurs directs de grands du moment disent combien la loi a perdu de valeur, et que les prétendus grands corps de l’Etat ne trouvent plus vocation qu’à servir de décor à une République vidée de valeurs adossée à un Etat moribond.

Carrefour de voyoucratie, au rendez-vous de dupeurs

Le scénario du rocambolesque feuilleton «évacuation-évasion», n’a pas fait l’objet des soins d’une écritures à l’avance, les auteurs se sont appuyés sur leur capacité à tout se permettre pour se fier naïvement à la possibilité de tout improviser en fonction des circonstances, sans imaginer le ridicule de situations qui pouvaient apparaitre. Ridicule, honte, indignité, des considérations dont ils n’ont plus soucis tant ils font foi à leur pouvoir et leur honneur de servir de bouclier pour les protéger de ces salissures. Une sortie d’hôpital en pleine nuit à trois heures du matin, de quoi caractériser une fuite, pour eux leur autorité suffit à sortir l’initiative d’une anomalie et à la laver

du caractère d’infraction cette entreprise. Les procédures légales ? Elles s’imposent aux seuls qui ne disposent pas d’autorité à les violer. Aussi malgré les bonnes intentions du Procureur Général de la Cour d’Appel la décision d’ouvrir des enquêtes autour de ce départ d’Ivato au petit matin risque de ne dégager que la seule responsabilité de ceux qui ont obéi à des ordres, sans inquiéter les donneurs d’ordres. Dans le principe une interdiction de sortie du territoire ne peut être levée que par l’autorité judiciaire qui l’a édictée. L’obligation de respect à ce principe invite-t-il à la désobéissance d’ un ordre émanant de la hiérarchie, celle-ci même assujettie à des injonctions exprimées par des hauts responsables de l’Etat ? Tout cela relève de la théorie, dans la réalité il en va tout autrement. Au quotidien les us imposent de donner le dernier mot au plus puissant, que celui-ci dispose de cette puissance en fonction du poste qu’il occupe ou en raison de sa capacité financière.

Du reste les péripéties de cette épopée prétendue d’urgence pour répondre à la priorité dilatoire de porter secours à une vie en danger ne sont plus que détails. Le fond est éventé maintenant que la grande malade un peu plus de 24 heures apès son admission a quitté l’hôpital et semble-t-il aux aurores selon une habitude à entourer de discrétion les faits et gestes peu conformes à la situation dont elle se prévaut.

Au-delà du caractère spectaculaire du déroulement d’une cavale qui rentrerait dans la catégorie des faits divers, l’affaire relève d’une grande importance impliquant de hautes autorité nationales et le jeu de relations étrangères dans une suspicion de complicité de haut vol pour une cause de petite envergure. Bafouée de la sorte, la nation perd la face et pire hypothèque tout crédit de se prévaloir d’une fiabilité dans le monde du partenariat international. L’opinion inquiète de la tournure que prend la gouvernance attendait du Président de la République déclaration de condamnation ferme et adoption de sanctions exemplaire contre cette entreprise qui met en péril la notoriété du pays. Dans l’une de ses interventions le Chef de l’Etat lance un appel invitant le peuple à se ressaisir et à faire place aux valeurs oubliées pourtant siennes et respectées comme telles dans le passé. Aucune référence ni même simple allusion à l’aventure d’une «fugitive», pour le pays mésaventure qui noircit l’horizon et détériore davantage encore en cette semaine sainte une atmosphère déjà par trop malsaine.

Au mérite d’un Etat moribond une société délitescente

Au grand dam de la communauté indo-pakistanaise, une recrudescence d’opérations criminelles dont sont victimes des membres de cette communauté. Kidnappings et meurtres se suivent faisant des Karana les cibles privilégiées. Toutefois on ne peut isoler totalement du condamnable contexte général d’insécurité la particularité dont souffre tout Karana, comme si avant tout il s’agissait de crimes sanctionnant des «délits de faciès». Certes la population n’a pas réussi l’intégration de cette communauté étrangère malgré l’implantation de longue durée dans le pays d’un grand nombre de familles indo-pakistanaise. Façade de tolérance et manifestations épisodiques de solidarité ne suffisent seules à rendre harmonieuse une cohabitation, quand non-dits et mépris réciproques corrompent les relations. De part et d’autre on n’a fini, ni d’évacuer suspicions et rancœurs, ni de renoncer à des partis-pris non seulement pour entreprendre des procès d’intention mais pour conclure sur des condamnations préétablies.

Alors que le pays entier est le théâtre d’une insécurité sous toutes les formes, tirer la couverture à soi et se parer d’une étoile de victime de premier choix ne saurait que faire le lit à un ostracisme malheureusement existant. Des deux côtés il existe des efforts à faire, qui, ne pouvant être spontanés, requièrent pour les animer le concours de bonnes volontés partageant d’identiques bonnes intentions.

Léo Raz