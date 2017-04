Marché pétrolier : la consommation de la Jirama connait une importante hausse

La progression continue du marché pétrolier est constatée au niveau national ces deux dernières années. Le niveau élevé du marché est signé en grande partie par la Jirama.

Les chiffres de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH) montrent qu’une hausse de 10% a été enregistrée sur le marché pétrolier au mois de mars dernier. La consommation en produit pétrolier au niveau national s’élève à 79 036 m3, dont une grande partie est constituée des produits consommés par la Jirama, notamment le gasoil et le fuel oil.

D’après les explications apportées par l’OMH, «La consommation de gasoil de la Jirama reste importante malgré la reprise de service du deuxième groupe en fuel oil de Mandroseza et la montée de la pluviométrie. La centrale hydroélectrique d’Andekaleka a dû interrompre ses activités durant une dizaine de jours suite au passage du cyclone Enawo. Ainsi, le recours soutenu aux groupes thermiques en gasoil se poursuit». Le gasoil et le fuel oil consommés par la Jirama sont en progression respectivement de 32% et 64% en mars par rapport à l’année 2016 à la même période. En cumul sur les trois premiers mois, la consommation de la Jirama a connu une hausse de 55% par rapport au premier trimestre 2017.

Un pic de consommation en janvier

D’après les chiffres de l’OMH, la consommation en gasoil de la Jirama durant le mois de mars s’élève à près de 6 000 m3, contre aux alentours de 4 000 m3 en février. Celle-ci a atteint les 12 000 m3 durant la grande sécheresse de janvier.

En outre, les autres composants du marché concourent également à la hausse du marché pétrolier, sauf la prise d’hydrocarbures de soute dans le secteur maritime, ou le soutage. Et cela malgré que la campagne de pêche thonière à Antsiranana ait débuté en mars dernier. «Durant la campagne, la période et les lieux favorables à la pêche dépendent de nombreux paramètres et varient d’une année à une autre. Ainsi en mars dernier, le soutage est en baisse par rapport à l’an dernier», indique le rapport de l’OMH.

Riana R.