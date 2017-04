Mahitsy : manœuvres de déstabilisation à la mairie

La population s’insurge contre les agissements de certains membres du conseil communal de Mahitsy, bloquant la réalisation du programme de développement du maire pour pouvoir le suspendre.

Suite à des informations filtrant de la mairie de Mahitsy, dans le district d’Ambohidratrimo, les habitants alertent les autorités sur l’existence de manœuvres perpétrées par certains membres du conseil communal et des impacts négatifs sur la circonscription. Le conseil communal, pour se procurer des motifs de suspension du maire de la localité, se met en porte-à-faux pour réduire à néant les efforts de développement menés par le premier magistrat de la ville à cause de leur rivalité électorale. Mis sous pression par ses adversaires, le maire ne l’est plus que de nom puisque le législatif chevauche ses attributions. Pire, il a réussi à l’isoler de ses collaborateurs et le menace de suspension pour le forcer à se soumettre à leur volonté qui va néanmoins dans ce sens malgré la docilité de la victime.

Abus et intérêts personnels

La population dénonce ainsi des abus commis par ces conseillers exerçant le rôle de l’exécutif à Mahitsy, selon son porte-parole. Des terrains communaux sont spoliés par certains membres du conseil qui ont outrepassé l’interdiction de construire sur ces parcelles, selon la population. Le conseil communal gère directement le marché communal au détriment du chef de division du marché qui se trouve dépossédé de ses attributions même s’il n’est pas démis de ses fonctions. Pire encore, la population soupçonne de la corruption dans l’immixtion du conseil communal dans la délivrance de titres fonciers où des particuliers ont été autorisés à faire des reconnaissances sur des terrains en litige.

Des associations se concertent actuellement à Mahitsy pour protéger leur élu contre ces manœuvres politiques douteuses

Manou