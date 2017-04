Madagascar il y a 100 ans : circulaire au sujet des droits d’usage des indigènes (2)

(Suite et fin.)

Plusieurs d’entre vous se sont préoccupés de savoir si

les usagers ont le droit soit de vendre comme bois de chauffage, ou sous forme de charbon, les déchets provenant des bois exploités, pour leur usage personnel, soit de fabriquer avec ces déchets des manches d’outils et autres menus objets en vue

de la vente.

Il est certain que de pareilles pratiques s’écartent déjà – hors le cas de cantonnement et d’attribution territoriale – des dispositions très précises de l’article 62 du décret et que toute tolérance en cette matière peut donner lieu, comme cela s’est déjà produit, à de graves abus.

Toutefois, il peut se faire que dans certains cas il soit difficile de priver brusquement les populations forestières, généralement assez pauvres, de ces petits profits qu’elles réalisent communément sans intermédiaires sur les marchés voisins.

En tout état de cause, il vous appartiendra de juger si les nécessités politiques ou économiques justifient le maintien d’une pareille tolérance qui en aucun cas ne devra revêtir le caractère d’une véritable spéculation.

Je vous prie de tenir le plus grand compte des présentes instructions et de m’en accuser réception.

Garbit.

Avis relatif aux commandes de métaux cuivreux et ferreux

Par câblogramme du 31 mars 1917, le Ministre des colonies a avisé le Gouvernement de la Colonie qu’en raison des besoins constants de la défense nationale la commission des métaux qui fonctionne en France ne donnera dorénavant suite qu’aux commandes de métaux cuivreux et ferreux intéressant directement la défense nationale.

Cette commission arrêtera chaque mois le contingent à allouer à chaque département ministériel.

Les industriels et commerçants de l’île sont donc invités à faire connaître d’urgence au Gouverneur Général leurs besoins calculés pour six mois.

Leurs demandes seront transmises, après enquête, au ministère des colonies.

Le Gouverneur Général, étant donné le nouveau mode de procéder adopté pour la sortie de ces matériaux de France, invite les personnes que cette question intéresse à envisager dès maintenant la possibilité de confier directement à l’Amérique ou au Japon l’exécution de leurs commandes.

Journal officiel de Madagascar et Dépendances

www.bibliothequemalgache.com