«Leadership : Award OIT 2016» Christian Ntsay sacré

Le directeur du bureau des pays de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, Christian Ntsay, compte parmi les «Awards 2016» de l’OIT. A cet effet, il vient de recevoir le prix du «Leadership Award OIT 2016» qui récompense les qualités d’un dirigeant, au cours de son mandat, dans la promotion et la mise en application des valeurs du travail selon les recommandations de l’OIT. Christian Ntsay a occupé le poste de directeur depuis 2008. Il a reçu son prix des mains même du directeur général de l’OIT, Guy Ryder, dans la salle du Conseil d’administration de l’organisation à Genève.

«Ce prix du Leadership, je le considère comme le fruit de 26 années de travail, de rigueur, d’intégrité, de partage et de culture d’excellence auxquels je me suis toujours astreint tout au long de mon parcours au Bureau international (BIT)», a souligné Christian Ntsay lors de la remise de son prix.

Et de poursuivre que «Tous les prix qui ont été décernés, sont autant de symboles pour placer les ressources humaines au cœur des réformes engagées, et de la nécessité de réunir les meilleures conditions pour que l’OIT excelle dans la conduite et la réalisation de son mandat et de ses objectifs».

