La société civile réclame la démission de responsables

Les organisations de la société civile regroupées autour du mouvement Rohy, de Transparency international-initiative Madagascar, de l’ONG Ivorary et du Syndicat des avocats viennent également d’afficher leur solidarité en matière de lutte contre la corruption. Cela, à travers un communiqué conjoint. «Nous élevons nos voix pour dénoncer les actes illégaux et fautes graves commis par des hauts responsables et leurs complices face aux intimidations et menaces envers les responsables du Bianco et d’autres organes de contrôle», a indiqué le communiqué reçu hier. Pour la société civile, «Ces manœuvres malsaines visent à affaiblir les institutions garantes de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance et à cacher la vérité, sous prétexte de protection ou de solidarité entre militants politiques».

Le mouvement réclame ainsi la démission des hauts responsables impliqués dans cette affaire concernant notamment l’évacuation de la femme d’affaires, l’ouverture des enquêtes et des poursuites judiciaires, un suivi de l’évolution de l’affaire, et que cessent également les intimidations, les ingérences et influences de toute sorte entravant l’indépendance des institutions et de la justice.

La société civile reste ainsi très attentive quant à l’évolution de la situation tout en espérant que les «Détenteurs du pouvoir soient à l’écoute des citoyens et tirent les leçons du passé avant qu’il ne soit trop tard».

Tahina Navalona