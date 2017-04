Judo-Championnat d’Afrique : le kata malgache brille en or

Première journée contrastée pour l’équipe nationale malgache au championnat d’Afrique hier au palais des Sports de Mahamasina. Si au katame no kata, la Grande île a obtenu le titre continental, au combat, c’est l’hécatombe.

Deux médailles ! Voilà la première moisson de l’ équipe nationale malgache de judo lors de l’entame de la joute continentale qui a débuté hier au palais des Sports de Mahamasina. L’or est l’œuvre du duo Tarimy Rabemasoandro et RijaRatovona, qui les consacre, pour la première fois dans les annales des champions d’Afrique. La domination des judokas malgaches était incontestable sur le tatami. La preuve, l’autre duo, composé de Zo ny Aina Ranaivoson et Ony Rasamimanana a terminé à la deuxième place et accapare ainsi le titre de vice-champion d’ Afrique en kata.

Une réussite qui tombe à pic mais qui masque à peine la contre performance de l’équipe nationale au combat. Dans la catégorie masculine, la pilule est plus dure à avaler que dans celle des dames qui ont obtenu trois 5e place grâce à la capitaine de l’équipe, Tatiana Andrianaivoravelona (-60 kg), Daniella Nomenjanahary (-63 kg) et Elisabeth Nomenjanahary (Open). En effet, aucun des six combattants en lice n’a réussi à passer la phase de poules. De Nady Jonarison à Ricky Ramalanjaona, en passant par Royal Rakotoarivony, tous sont passés à la trappe.

La dernière journée, ce jour, risque de suivre le même itinéraire que la précédente pour le camp malgache. La catégorie «poids lourds» n’ est pas le fort des judokas locaux, mis à part Fetra Ratsimiziva qui est le grand absent de ce rendez-vous.

Les pays du Nord annoncent la couleur

Les premiers titres africains sont revenus en majorité aux Nord-Africains. L’Egypte, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie se sont partagé le gâteau. Seule la Guinée-Bissau a su tirer son épingle du jeu dans cette archi domination des Nordistes. La logique semble donc respectée durant ce sommet africain à moins que les autres nations ne se réveillent à temps, ce jour, d’autant qu’il y a des titres à conquérir.

Naisa