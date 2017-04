Gilles Lejamble : «Le marché de la musique au pays doit rebondir»

Gilles Lejamble est le premier responsable du festival Libertalia. Actuellement en pleine préparation de cet évènement, qui en est à sa quatrième édition cette année, il nous confie ses premiers pas et ses impressions sur la musique malgache.

* Les Nouvelles : Qu’est-ce qui vous a mené à créer ce festival Libertalia ?

– Gilles Lejamble : Au fait, j’ai toujours adoré l’art en général, que ce soit la musique ou le cinéma… En 1986, j’ai même produit le film «Tabataba» de Raymond Rajaonarivelo. Par contre, l’art majeur qui me tient à cœur est la musique, la musique malgache. Le pays possède une immense richesse musicale, des artistes talentueux mais ils ont besoin d’un coup de pouce pour mieux s’épanouir et s’ouvrir à l’étranger. Au début, j’ai d’abord créé un studio, Libertalia Music Records qui est devenu ensuite un label. Ceci est indispensable pour préparer les artistes pour l’export. Le label a constaté que le marché de la musique à Madagascar doit rebondir. Pour y remédier, nous avons inventé le festival Libertalia dont la mission est de présenter quelques artistes potentiels aux producteurs et festivaliers étrangers.

* Pour la 4e édition du festival, qui sont les artistes à présenter ?

– Ils seront onze groupes à participer à la grande scène du festival qui se tiendra du 28 au 30 avril prochain au Café de la Gare Soarano. Certains d’entre eux font déjà partie des grosses pointures, à savoir Jaojoby, Silo, Samoëla, Tsiliva. D’autres sont des artistes émergents qui méritent d’être soutenus, comme Minah, Christelle Ratri, Now Mady, Behind The Mask. Et enfin, il y a ceux qui nagent déjà, depuis un certain temps, dans le monde musical malgache, tels que Voots, Teta Electric. Et bien sûr, nous allons toujours présenter le groupe de rock The Dizzy Brains, celui qui connaît actuellement le succès à l’étranger.

* Selon vous, quel est le style qui cartonne actuellement dans le monde ?

– Effectivement, nous sommes légèrement en retard par rapport à la dernière tendance mondiale. A l’étranger, c’est le genre électro qui tient la première place. Mais ce qui est intéressant avec la musique malgache est son originalité. Le groupe The Dizzy Brains, par exemple, cartonne parce qu’il ne sonne pas comme les autres groupes occidentaux. Il incarne le rock malgache. Ou encore, Teta, le guitariste exceptionnel qui ne joue que de la guitare acoustique, cette fois-ci, il va se brancher avec une électrique. L’existence des directeurs artistiques est donc importante. C’est pour cette raison qu’avant de présenter ces groupes aux professionnels internationaux, nous effectuons des séances de coaching et des va-et-vient dans le studio.

Holy Danielle