Droits et taxes à l’importation : taux de réalisation de 112%

La douane malgache a dépassé ses prévisions dans la collecte de droits et taxes à l’importation (DTI). Le taux de réalisation s’affiche à 112%.

La direction générale des douanes a encaissé 468,6 milliards d’ariary de droits et taxes à l’importation (DTI) au titre du premier trimestre de cette année. Selon les informations diffusées par la Direction Générale des Douannes (DGD), il s’agit d’un taux de réalisation de 112% étant donné que la prévision était de 417,4 milliards d’ariary. De même, cette réalisation présente une plus-value de 39% comparée à celle de la même période en 2016.

La DGD explique cette performance par la hausse de la valeur des importations enregistrées au cours de la période considérée, accompagnée d’une structure tarifaire plus génératrice de revenus. En effet, outre les mesures de sécurisation des recettes, entre autres, la dématérialisation de la procédure de dédouanement, le renforcement du contrôle de la valeur et des espèces a conduit à l’amélioration du taux de recouvrement des recettes non pétrolières.

Selon toujours les précisions de la DGD, concernant notamment les produits pétroliers, l’arrivée d’une deuxième livraison au mois de mars a fortement creusé le décalage entre les taxes totalement perçues et celles escomptées, outre l’effet prix.

A noter que la douane malgache a entamé depuis l’année 2015 des projets de réforme en son sein afin de se conformer au contexte actuel favorisant la modernisation, l’adéquation des procédures et infrastructures aux normes internationales et surtout l’évolution du commerce et échanges internationaux.

Arh.