Dépression nerveuse : les hommes sont plus vulnérables

A l’occasion de la Journée mondiale de la Santé sur le thème, «Dépression : parlons-en», le docteur Séraphine Feziny du Centre médical Marie Stella Analamahitsy a souligné que «Les victimes sont dans la tranche d’âge de 30 à 40 ans, au vu des patients qui sont venus nous consulter. Et dans cette fourchette, ce sont surtout les hommes qui sont plus dépressifs que les femmes». Alors que selon les indications fournies par 109 pays et publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression nerveuse frappe les jeunes âgés de 10 à 19 ans.

La consommation abusive de tabac et d’alcool a été citée comme principale source de cette situation. A cela s’ajoutent, entre autres, les soucis pécuniaires au sein du ménage, ainsi que le stress engendré par le travail.

Traitement par la spiruline

Comme ce centre se spécialise dans les traitements naturels à base de spiruline, le docteur Séraphine Feziny souligne que cette algue est totalement antidépressive, de par sa propriété d’être totalement riche en protéines, en particulier le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, le neurotransmetteur de la bonne humeur. En effet, le taux anormalement bas de sérotonine chez l’homme est généralement associé à des comportements impulsifs, agressifs, voire très violents.

Sera R