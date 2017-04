Comédie musicale : Gégé Rasamoely et Clara sur la même scène

Pour finir en beauté le week-end pascal, les deux comédiens, Gégé Rasamoely et Clara, proposent, un autre concept divertissant. Il s’agit d’une comédie musicale intitulée «Sous le ciel bleu de Tana» qui se tiendra, le 17 avril, au CCEsca Antanimena. En collaboration avec le groupe Diarin’ny kintana, le spectacle consiste à interpréter des morceaux des années 50.

Durant plus de trois heures environ, Gégé Rasamoely et Clara ainsi que le groupe Diarin’ny kintana raviveront les souvenirs à travers leur spectacle. «Nous avons choisi cette époque qui a tendance à être oubliée et qui renferme pourtant des tubes exceptionnels», a annoncé l’un des membres du groupe Diarin’ny kintana. Ils ont ainsi choisi une quarantaine de morceaux qui racontent l’histoire de deux amoureux dans la capitale. Ainsi, quelques titres de Ny Railovy, Ludger Andrianjaka, Kintana 3, Rambao, Barinjaona, Naly Rakotofringa… animeront la pièce.

Holy Danielle