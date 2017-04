Anjavidy : Ode à la littérature malgache

Le rendez-vous poétique mensuel de Faribolana Sandratra mettra sous les feux de la rampe le duo Zo Sitrakiniavo et Tsy Avahana, cet après-midi au CGM Analakely.

Deux jeunes plumes unies par l’amitié et notamment, la passion intarissable pour la poésie, Zo Sitrakiniavo et Tsy Avahana vont clamer, haut et fort, la richesse et la diversité de la littérature malgache le temps d’un récital de poèmes baptisé «Anjavidy».

«Anjavidy fait tout d’abord référence à une plante, facilement inflammable, pour le chauffage domestique. De surcroît, déclarer sa flamme pour la poésie, c’est également un mot-valise. Anja reflète la beauté et Vidy, la valeur d’une chose», argumente Zo Sitrakiniavo. Comme à l’accoutumée, ce récital sera accompagné d’une présentation de recueil de poèmes éponyme. Fort de ses 110 pages, ce livre renferme plus de 90 poèmes et est enrichi d’une très belle illustration de Rojo Fanahy.

«Notre style d’écriture et les thèmes abordés sont très différents mais tout aussi complémentaires. C’est en quelque sorte deux charges électriques positive et négative qui s’attirent mutuellement», poursuit-il.

Le rendez-vous que les deux poètes fixent cet après-midi au CGM Analakely n’est que l’avant- première. Dans le cadre des activités d’éveil et de promotion de la littérature malgache, ils ambitionnent de faire voyager leurs écrits aux quatre coins de la Grande île par le biais de l’événement «Soradia, Tononkalo mitety Vazantany», qui a déjà sillonné la cité des Fleurs au mois de mars dernier.

Joachin Michaël