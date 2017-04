COMPAGNIE AERIENNE COMORIENNE : Int’Air Iles boycottée par ACM et Air Austral

La compagnie aérienne comorienne Int’Air Iles paie actuellement les frais des agissements de l’Aviation Civile de Madagascar ou ACM. Le 03 avril dernier, l’ACM a décidé de suspendre tous les vols de cette compagnie aérienne à destination de Madagascar. Une décision qui a été mise à exécution le samedi 08 avril dernier. Devant cette situation, les responsables de l’ACM évoquent un problème de sûreté aéroportuaire. Après analyse, ces arguments ne sont que des prétextes pour écarter cette compagnie qui fait de l’ombre à Air Austral.

En tant qu’île sœur, Madagascar compte une forte communauté comorienne. C’est sans doute la raison pour laquelle Int’Air Iles propose régulièrement des vols entre Comores et la Grande île. Selon les responsables de l’ACM, pour justifier cette suspension, la compagnie aérienne comorienne ne serait pas agréée. De son côté, Int’Air Iles confirme qu’elle fait appel aux services d’Air Madagascar et de MGH (Madagascar Ground Handling) pour l’assistance au sol. Les vols à destination d’Antananarivo et de Mahajanga ont tous été suspendus. A l’heure actuelle, Int’Air Iles demande un vol dérogatoire puisqu’avec cette suspension, la compagnie ne peut même pas faire la navette entre Madagascar et les îles Comores. Pourtant, les passagers, en majorité de nationalité comorienne, sont composés de personnes âgées outre les patients nécessitant des soins aux Comores. Il y a aussi des itinérants dont le visa a expiré, et qui ont besoin de retourner au pays pour renouveler leur dossier. En réponse à la requête de vol dérogatoire, l’avion Airbus A380 a pu finalement décoller mardi pour les îles Comores. En outre, pour les Malgaches désireux d’aller aux Comores via Int’Air Iles, cette compagnie ne pourra satisfaire leur demande à cause de cette sanction.

Concurrence déloyale

D’après la direction de cette compagnie aérienne, le problème d’agrément est un prétexte pour écarter sa ligne des transports aériens à Madagascar. Pour Djaafar Salim Allaoui, le Conseiller privé du PDG Inter’Air Iles, les tarifs proposés par leur compagnie est très compétitif par rapport à ceux des autres concurrents. «A titre d’exemple, pour le vol Tana-Comores-Tana, le poids autorisé est de 46 kilos de bagage en soute, et 10 kilos de bagage à main. Pour certaines compagnies, ce poids est limité à seulement 23 kilos» précise Mountaka Ahmed, Directeur Commercial d’Inter’Air Iles. Selon nos renseignements, la compagnie aérienne Air Austral, récemment choisie comme partenaire stratégique d’Air Madagascar, n’apprécierait plus certains des accords de l’Alliance Vanille. Au final, l’ACM et Air Austral chercheraient des manœuvres considérées comme des techniques de concurrence déloyale. Autrement, il n’y aurait aucune raison pour que Int’Air Iles ne puisse entrer sur l’espace aérien malgache. L’Airbus A380 effectue des vols réguliers à Dubai, au Qatar et en Tanzanie. L’Ambassadeur des Comores, SEM Mr Kaambi Elyachourtu Mohamed, suit l’affaire de près en se plaçant comme facilitateur dans les négociations avec l’ACM. Dans l’intérêt du développement touristique à Madagascar et en accord avec le principe de l’Open Sky, il serait plus judicieux que chaque compagnie trouve sa part de marché, sans aller jusqu’à se mettre des bâtons ou plutôt des…cales dans les roues!

La Rédaction