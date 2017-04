APRES L’EVASAN, ELLE A QUITTE MAURICE : Claudine Razaimamonjy échappe à nouveau à la Justice

Tout le monde s’y attendait. Maurice n’a servi que de pays de transit à Claudine Razaimamonjy, cette femme d’affaires malgache impliquée dans des détournements de fonds publics, évacuée illégalement sur cette île pour une soi-disant raison sanitaire. Selon les informations publiées par Orange Madagascar, hier à 15h42, la conseillère occulte du Président de la République a quitté l’établissement hospitalier de Fortis Darné, le mercredi 12 avril après avoir signé une décharge.

Une fois de plus, Claudine Razaimamonjy, cette présumée coupable dans des affaires de corruption de grande envergure, a échappé à la justice malgache. Elle devait être placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt d’Antanimora, selon la décision de la Chaine pénale anti-corruption (CPAC), mais elle a su feindre en tombant dans les pommes et en obtenant, par la suite, son billet d’hospitalisation à l’HJRA où elle a pu préparer les coups à venir. Malgré les deux interdictions de sortie du territoire à son encontre, le 29 novembre 2016 et le 7 avril 2017, dans deux affaires différentes, la patronne du complexe hôtelier A&C a pu obtenir un ordre d’évacuation sanitaire auprès de l’hôpital où elle a été admise avant de rejoindre en catimini, à bord d’un avion privé, l’île Maurice. Alors que les juges en charge du dossier, notamment ceux auprès de la Cour pénale se réunissent pour préparer son extradition au vu notamment des protocoles entre les pays membres de la Commission de l’océan Indien en matière de criminalité, y compris la corruption – les procédures dans ce cas de figure peut prendre du temps, analyse l’Info Maurice, un journal en ligne qui a suivi de près cette affaire à Maurice – elle a pris son envol pour un autre pays, on ne sait pas encore où pour l’instant. Au niveau de la Justice malgache, la concertation entre les juges continue avec comme seul objectif, Claudine Razaimamonjy doit répondre à ses actes.

Ennemie numéro une de la Justice

Claudine Razaimamonjy qui devient maintenant l’ennemie numéro une de la Justice malgache d’un côté, parce que le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) sentait la justice et l’Etat de droit bafoués à cause de cette affaire, et d’un autre, du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) qui estime qu’en concluant en bonne et due forme cette affaire soignerait sa crédibilité, ne pouvait pas agir seule lors de son évacuation sanitaire à caractère d’évasion. Elle devait avoir des complices de haut niveau aussi bien au sein de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à Ampefiloha, qu’au niveau de la garde frontière ou encore le centre hospitalier Fortis Darné. Si aucune explication n’a en effet été reçue auprès du ministère de la Santé qui aurait une part de responsabilité sur la délivrance de l’autorisation d’évacuation sanitaire de cette femme d’affaires, la Police aux frontières (Paf) malgache indique qu’elle va , pour sa part, faire la lumière sur le dossier ce jour, lors d’une conférence de presse organisée à Ivato. Dans une information publiée hier concernant cette conseillère du Président de la République, l’Info Maurice a expliqué que le choix de Fortis Darné, n’est pas fortuit. « Il faut savoir qu’il ya des médecins chez Fortis Darné qui sont sur le panel des médecins certifiant l’aptitude à voyager », a indiqué la source de l’Info Maurice. Ce, avant de poursuivre, « Et comme il n’y a pas d’interdiction, ni de requête des autorités malgaches formulée à Port-Louis, on peut s’attendre à ce qu’elle puisse prendre un vol d’Air Mauritius ou n’importe quel vol commercial au départ de Maurice. En effet, si l’angiographie ne révèle rien de compromettant, elle est considérée apte à voyager sur Air Mauritius… ».

En Turquie ou à Paris ?

Dans tous les cas, il y a lieu de dire que Claudine Razaimamonjy et ses complices se sont tissés tout un réseau de corrompus pour se frayer un chemin entre les mailles de la Justice malgache. Ses relations avec le couple présidentiel et sa mainmise au sein du parti présidentiel HVM – elle serait l’un des principaux sponsors de ce parti – aurait également facilité son évasion. Les multiples interventions des membres du gouvernement, notamment le ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et non moins président du HVM, Rivo Rakotoarvo, et le ministre de la Justice, Charles Andriamiseza, qui donnaient torts aux responsables de l’enquête durant les gardes à vue de cette femme d’affaires, sont de plus en plus suspectes. Ainsi, la question se pose sur l’éventuelle part de responsabilité de ces membres de gouvernement dans cette affaire d’eva(sion)san. Mais la plus intéressante des questions est maintenant de savoir où est-ce que Claudine Razaimamonjy aurait pu bien se rendre? En tous cas, ce n’était pas à Antananarivo, parce que des éléments des forces de l’ordre l’ont déjà attendu de pied ferme à l’aéroport d’Ivato hier, en vain. Des sources concordantes indiquent par ailleurs qu’elle pourrait bien aller en Turquie, où ses enfants se sont rendus en début de semaine, au moment de son évacuation, avant de se rendre dans la capitale française, à Paris. En tous cas, Turquie figure parmi les destinations des vols en partance de l’île Maurice hier, à l’instar de Paris, Dubaï, Singapour, Delhi et Antananarivo. Mais il n’est pas également exclu qu’elle se rende à Paris, en Inde ou en Asie pour diverses raisons, mais surtout pour se refaire une fois de plus le visage afin de changer d’identité. Mais dans le cas où cette conseillère occulte du Président de la République s’est rendue en Turquie où elle pourra être enfin tranquille, il y a raison de se demander s’il cela n’aurait pas un lien avec la relation suspecte entretenue Hery Rajaonarimampianina avec le Président turc, Erdogan. En tout cas, c’est une affaire à suivre.

La Rédaction