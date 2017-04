Navoakan’ireo minisitra tao amin’ny HJRA : efa any amin’ny Nosy Maorisy Razaimamonjy Claudine

Nitranga ny ahiahin’ny maro. Efa atsy amin’ny Nosy Maorisy hatry ny omaly Razaimamonjy Claudine rehefa niala tetsy amin’ny HJRA tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany maraina. Nentina teny amin’ny seranam-piaranamidina Ivato avy eo ary nandao an’i Madagasikara. Nisahana ny fandefasana azy sy yn fomba rehetra manodidina izany ireo minisitra roa.

« Nitsangana ary nivoaka ny hopitaly izy ka nentina fiara avy eo… Tonga teto ireny minisitra ireny… », hoy ny fitantaran’ny mpiandry marary sasany tetsy amin’ny HJRA, nahita ny tranga niseho tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany maraina. Nitady ny fomba rehetra hamoahana azy sy handefasana ity tandapa ity any ivelany ireo minisitra ireo, tamin’izao nidinany andro alina sy maraina be teny amin’ny HJRA.

Etsy andaniny, niara-dia amin-dRazaimamonjy Claudine lasa atsy amin’ny Nosy Maorisy ny rahavaviny sy ny loholona Andriamandavy Riana ary vehivavy mpiandry fonja iray sy ny mpitsabo azy.

Raha tsiahivina, voalaza fa tonga teny an-toerana ny minisitry ny Fahasalamana tokony ho tamin’ny 10 ora alina ary nitondran’ny mpitsabo fanazavana fa vita eto an-toerana ny fitsaboana ity tandapa ity. Tsy vitan’izany fa misy klinika manana ny fitaovana rehetra momba izany eto, rehefa natao ny fanadihadiana. Izany « poussé hypertensive + calcification intra cranien » izany ny mahazo azy.

Tonga avy hatrany, nidina teny an-toerana ny avy amin’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM), tokony ho tamin’ny 10 ora maraina hanamarina izany rehetra izany. Nanatona ny lehiben’ny HJRA (DE), ny Pr Rakoto Alson Oliva, ireto delegasion’ny SMM ireto rehefa avy nijery ny efitrano R02 nisy an-dRazaimamonjy Claudine ka nilazan’ny tompon’andraikitra tao fa efa lasa tamin’ny maraim-be ity mpanolotsain’ny filoham-pirenena ity. Nivory nikaton-trano nandritra ny ora iray teo ho eo ny avy amin’ny SMM sy ny lehiben’ny HJRA, avy eo.

Nivory tsy an-kiato ny minisiteran’ny Fitsarana

Nivoaka ny efitrano ireto avy amin’ny mpitsara avy eo ary nilaza ny ho any amin’ny fitsarana. Nialoha izany, efa naseho azy ireo ny taratasy maneho ny nandefasana ity mpandraharaha ity, any ivelany. « Anton-dianay eto ny fanamarinana na ara-dalàna na tsia ny nandefasana azy ary nalefa aiza ? », hoy ny filohan’ny SMM, Faniry Ernaivo tamin’izao fidinana teny an-toerana izao. Nihazo ny fitsarana Anosy izy ireo ary nilaza ny mbola hampiantso mpanao gazety avy eo. Nandeha teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ny mpanao gazety avy eo nangataka fihaonana amin’ny minisitra, Andriamiseza Charles, saingy tsy tao avokoa izy sy ireo olona akaiky azy. « Nivory tsy an-kiato ny tompon’andraikitra tety nanomboka ny asabotsy sy alahady alina…. », hoy ny tompon’andraikitra iray. Mampitombina izany ny nikarakarana ny antontan-taratasy rehetra hamoahana sy handefasana ity tandapa ity, niainga avy any amin’ny mpiandry fonja, ny alin’ny alahady.

Araka izany, tompon’andraikitra amin’izany ireo minisitra ireo. Ho vitavita ho azy ny raharaha ?

Randria