Affaire Claudine Razaimamonjy : des dizaines de milliards d’ariary en jeu

On est encore loin de l’accusation, l’enquête bat encore son plein auprès du Bianco. Mais si la suspicion de corruption est fondée, Claudine Razaimamonjy serait ainsi trempée jusqu’au cou dans plusieurs affaires datant de 2013 à 2016. Jusqu’à hier, le gouvernement n’a fait aucune déclaration.

Les informations se sont multipliées depuis l’arrestation de la conseillère du président de la République Claudine Razaimamonjy lundi dernier à Mahamasina. Enquêtée auprès du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) depuis lundi, la puissante femme d’affaires devra répondre à plusieurs questions liées notamment à des faits de corruption entre 2013 à 2016.

«Diverses plaintes reçues par le Bianco concernant plusieurs dossiers ont conduit à l’arrestation de Claudine Razaimamonjy», a indiqué le directeur régional du Bianco à Antananarivo, Benjamina Arthur Ratovoson, au siège de l’institution à Ambohibao hier.

Dizaines de milliards d’ariary

Il explique alors qu’il ne s’agit plus de l’affaire Ambohimahamasina étant donné que le Bianco avait déjà été dessaisi de l’affaire qui est actuellement entre les mains des tribunaux. Les dossiers en question tournent autour de corruption sur des affaires publiques, notamment dans les appels d’offres de marchés publics et le Bianco Antananarivo et Fianarantsoa a été saisi de l’affaire. Cela d’autant plus que Claudine Razaimamonjy pourrait avoir d’autres complices. Cependant, les enquêtes sont en cours.

«Sans pouvoir donner des chiffres précis, les faits de corruption s’élèvent à des dizaines de milliards d’ariary et les infractions n’ont pas seulement été recensées à Antananarivo et Fianarantsoa mais aussi dans d’autres régions», a-t-il fait savoir.

Aucune pression

Le responsable auprès du Bianco précise que l’arrestation a été inéluctable car la principale concernée n’a toujours pas répondu aux convocations du Bianco auparavant, notamment pour l’affaire Ambohimahamasina. «Nous avons requis les forces de l’ordre de nous prêter main forte, après des mois de préparation», a-t-il expliqué.

Dans tous les cas, malgré la présence permanente des soutiens de Claudine Razaimamonjy à Ambohibao, le Bianco a assuré qu’il n’a reçu aucune pression malgré le fait qu’il s’agisse de la conseillère auprès de la présidence. «Nous espérons au contraire que l’Etat qui fait de la lutte contre la corruption sa priorité nous soutienne dans cette affaire», a lancé le directeur régional du Bianco.

Le gouvernement, silencieux

Jusqu’à hier, aucune déclaration du gouvernement ni des membres du parti présidentiel HVM n’a été faite. Le même cas s’est produit concernant le directeur de cabinet du ministère de la communication et des relations avec les institutions Nivo Ratiarison, actuellement en détention pour détournement de fonds.

Tahina Navalona