RN6 : la réhabilitation du pont démarrera d’ici peu

La réfection du pont de Sambirano (RN6), reliant la partie nord de l’île au reste du pays, est incontournable. Vieux de plus de 46 ans et n’ayant bénéficié d’aucune réhabilitation, l’infrastructure se trouve dans un état de délabrement avancé après le passage du cyclone Enawo. Accompagné d’une délégation issue des régions concernées, le ministre des Travaux publics (MTP), Eric Razafimandimby, a effectué une descente sur le terrain, samedi dernier, en vue de constater de visu l’ampleur des dégâts et d’identifier les réhabilitions à entreprendre.

Face à l’urgence de la situation, le numéro un du MTP a fait entendre qu’«Il n’y a plus de temps à perdre. Le chantier, y compris la réhabilitation des assainissements, démarrera bientôt». Cette visite a permis au ministre de tutelle d’évaluer les dégâts occasionnés par les fortes précipitations qui sévissent dans la partie nord du pays. C’est notamment le cas des communes Antsakomanondro et Mahamanina, qui se situent à une vingtaine de kilomètres d’Ambanja. La réhabilitation de la route d’Andoharano reliant huit communes au chef- lieu de district d’Ambanja figure dans la liste des priorités du MTP.

Fahranarison