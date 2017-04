Jeneraly Paza Didier : « Manimba endrika ny fitondrana ny fitsaram-bahoaka »

« Aoka izay ny fitsaram-bahoaka, satria manimba endrika ny fitondram-panjakana, manimba endrika ny eo anivon’ny firenena malagasy. » Izay ny nambaran’ny sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, misahana ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Paza Didier Gérard, tany Boriziny, ny faran’ny herinandro teo.

Nisy ny fitokanana ny biraon’ny zandary ao amin’ny kaominina Tsarahasina, distrika Boriziny, faritra Sofia. Manatona hatrany ny vahoaka ny mpitandro filaminana, indrindra ny zandary. Antso avo nataony ny hoe tsy mety ny manao fitsaram-bahoaka. Tokony hatoky ny mpitandro filaminana ny vahoaka malagasy. Efa nomena baiko hentitra ny zandarimaria mba hanatsara ny fifandraisainy amin’ny vahoaka.

Hiadiana amin’ny fitsaram-bahoaka ny biraon’ny zandary vaovao

Nisaotra ny fitondram-panjakana izy tamin’ny nanaovana ny fotodrafitrasa ho an’ny zandarimaria, iadiana amin’ny fitsaram-bahoaka. Vola madiodio avy amin’ny fitondram-panjakana no nanaovana izany, fa tsy avy amin’ny zandarimaria. Noho ny fahatsapan’ny fitondram-panjakana fa tokony hiadiana ny tsy fandriampahalemana no antony, araka ny fanazavany.

Tamin’ny taona 2013-2014, nisy fanafihana mitam-piadiana tany an-toerana. Izay no nahatonga ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra nanangana izany fotodrafitrasa izany. Birao raiki-toerana ny najoro. Mifampisolo isaky ny telo volana ny zandary, fa mijanona any Boriziny na Antsohihy ny vady aman-janany.

Mbola tsy zava-dehibe ny fiainam-bahoaka ifotony

Tena zava-dehibe sy mahamaika amin’ny fanafoanana ny fitsaram-bahoaka ve ny endriky ny fitondram-panjakana simba, fa tsy fiainam-bahoka ifotony? Na ny fahatokisan’ny vahoaka ahay ny mpitondra, mpitandro filaminana, mpitsara… Misy ve ny fitsinjaram-pahefana tena izy, raha tomponandraikitra faratampony no manapaka momba ny biraon’ny zandary any amin’ny kaominina ambanivohitra lavitra any?

R. Nd.