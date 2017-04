FINANCEMENTS EXTERIEURS : Aucun développement ne peut être espéré

Durant les cinquante ans d’indépendance de Madagascar, presque tous les régimes successifs ont manifesté leur accoutumance aux financements extérieurs.

Plus de 70% des financements pour le développement de Madagascar ont été octroyés par les instances financières internationales, dont les institutions de Brettonwoods (Fonds monétaire international et la Banque mondiale), l’Union européenne ainsi que la Banque africaine de développement. «Les expériences de la Grande île durant les cinquante années d’indépendance montrent que les financements extérieurs ne garantissent en rien la croissance économique du pays» a indiqué Andrianjaka Rajaonah, le numéro un du parti Otrikafo. Selon ce dernier, rares (pour ne pas dire presque inexistants) sont les pays qui arrivent à se relever grâce aux financements extérieurs des prétendus partenaires techniques et financiers (PTF). Pourtant, d’après ses dires, le recours au financement parallèle choisi par le régime actuel est pire que l’appel aux bailleurs traditionnels. «Du temps du professeur Albert Zafy, c’était le fiasco total. D’ailleurs, souvent, les intérêts à payer dans ce type de prêt sont exorbitants, et le budget de l’Etat en prend un coup dur» a expliqué notre interlocuteur. Ce politicien nationaliste suggère à ce que l’Etat mise sur les taxes perçues sur les ressources naturelles. «Les richesses nationales comme l’or, les pierres précieuses ou les bois de rose qui sortent illégalement des frontières du pays devraient pouvoir augmenter les recettes fiscales dans les caisses de l’Etat. Les redevances issues des exploitations du cobalt, du nickel…devraient également y contribuer», a-t-il conseillé. Selon notre interlocuteur, ces recettes fiscales suffisent pour couvrir les dépenses publiques et d’investissement. « Nos dirigeants tirent profit de l’endettement du pays, et cette situation les motive à opter pour les financements extérieurs. Aucun développement ne peut être espéré tant que le régime actuel est aux commandes du pays. A ce titre, Madagascar a besoin de dirigeants qui se soucient de la souveraineté nationale », a-t-il conclu.

Une volonté politique suffit !

Pourtant, le président de la République, étant un économiste qui se respecte, est censé connaitre les enjeux des financements internationaux. Mais bien qu’il soit conscient des impacts négatifs de cette alternative, ce dernier persiste et signe. Les financements extérieurs, avec les conséquences qui y sont liées (des conditionnalités trop lourdes au vu du contexte socioéconomique de la Grande île, des appuis financiers qui ne satisfont en rien les besoins prioritaires de la population etc.) n’ont fait qu’appauvrir le pays. Certes, selon certains économistes, le financement extérieur est un mal nécessaire, mais ce sont les bailleurs qui fixent les règles du jeu sans prendre en compte les nécessités prioritaires exprimées par l’Etat malgache ou la population, au détriment d’un développement soutenable et inclusif. A tout cela s’ajoute la mauvaise gouvernance qui a fait que les aides extérieures n’ont pas été utilisées à bon escient. En octobre 2016, un atelier a été organisé par le ministère de l’Economie et du Plan afin de réduire le taux de dépendance du pays aux financements extérieurs. L’idée consistait ainsi à miser sur les ressources nationales. Il s’agit, en effet, de mobiliser nos richesses pour offrir à l’Etat les moyens de financer les investissements publics tout en assurant la gestion durable du capital naturel du pays. Mais cet atelier n’est qu’une autre gesticulation des tenants du pouvoir. Tout compte fait, un brin de volonté politique de la part des dirigeants suffit pour l’optimisation des ressources internes à travers la mise en place de reformes économiques efficaces et la promotion de la bonne gouvernance.

J.Harisoa