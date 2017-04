Œuvres caritatives : des dons bloqués au port de Toamasina

Amitié Picardie Madagascar, un organisme franco-malgache qui mène des œuvres caritatives à Madagascar et qui va fêter ses 18 ans d’intervention dans des projets touchant l’éducation et la santé, au mois de juin prochain, dénonce un abus au niveau du port de Toamasina.

Le concerné se plaint. En fait, un conteneur en provenance de la France, rempli de médicaments, d’équipements de soins et de vêtements usés, destinés à des œuvres caritatives à Antsirabe, plus précisément au profit d’un hôpital privé dans la ville d’Eaux, y est bloqué depuis plus de deux mois, a-t-on appris dans un communiqué parvenu hier à la rédaction. Une action de bienfaisance qui n’est nullement à sa première édition dans la mesure où en 2013, un conteneur du même genre a été envoyé à Madagascar sans encombre.

Jusqu’à l’heure, l’affaire reste sans suite en dépit de l’initiative de cet organisme à remplir à la lettre les formalités administratives exigées par les douaniers. Une situation qui entraîne une dépense supplémentaire pour les frais d’entreposage, à cause de ces deux mois de retard du dédouanement du conteneur, qui se situent jusqu’ici à hauteur de 5.000 euros.

Appel aux responsables

Impuissants face à cette situation, les membres de l’association incitent les responsables compétents à voir de près ce cas tout en leur demandant une facilité douanière. Dans un pays récemment frappé par un cyclone, ce genre d’action de bienfaisance arrive à point nommé. Cependant, les problèmes de ce genre ne rendent pas la tâche facile aux donateurs.

«A ce rythme, on ne pourra plus œuvrer en faveur des nécessiteux à Madagascar», déplore le président de l’association. Une phrase qui résume à elle seule la réticence des personnes animées d’une cause noble, mais qui se heurtent aux rouages défaillants du système. Ce cas mérite d’être souligné puisqu’il concerne sans doute de nombreuses associations du même genre.

Recueillis par Fahranarison