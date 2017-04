PARTENARIAT STRATEGIQUE D’AIR MADAGASCAR : Air Austral, un choix douteux !

Pourquoi Air Austral a été choisie pour détenir les 49% des parts sociales de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar ? La question est sur toutes les lèvres, elle est d’autant plus légitime quand on pense que la dernière concurrente d’Air Austral à se trouver sur la liste de sélection n’est autre que la compagnie Ethiopian Airlines, un géant comparé à la compagnie basée à la Réunion. Le choix parait incompréhensible, mais il est clair que le programme de mise à mort d’Air Madagascar continue. Le personnel semble à nouveau sur le qui-vive, un mouvement social est à craindre dans les prochains jours…

Air Madagascar est de nouveau en ébullition, les délégués syndicaux en appellent à une assemblée générale du personnel incessamment, afin de revendiquer la transparence totale dans le cadre du processus de sélection du partenaire stratégique à qui seront revendus les 49 % des parts sociales de la compagnie nationale. Dans une réunion tenue hier lundi, les délégués syndicaux ont décidé d’envoyer en urgence une lettre au Conseil d’administration d’Air Madagascar afin de réclamer des explications transparentes et convaincantes sur le choix d’Air Austral, une compagnie « en difficulté » selon eux. Les employés déplorent notamment le fait que même la direction générale de la compagnie a été écartée lors de la prise de décision, « le Conseil d’administration a mené les négociations dans le plus grand secret, la discussion a toujours eu lieu directement entre l’Etat malgache et le futur partenaire sans avoir jamais inclus ni la direction générale, ni les représentants du personnel » ont indiqué nos sources auprès des syndicats des employés d’Air Madagascar. Ces derniers pointent particulièrement du doigt un certain Thierry Rakotoarison, membre du CA et non moins conseiller économique de Hery Rajaonarimampianina. « C’est cet homme, en complicité avec le président du CA, Léon Rajaobelina, qui a tout manigancé pour imposer Air Austral sans savoir les vraies réalités de cette compagnie, alors qu’à aucun moment, les employés n’ont été consultés » révèlent nos sources.

« Le pire, c’est que nous avons eu vent de ce choix qui va porter sur Air Austral depuis sept ou huit mois maintenant. La reprise du vol Tana-Ganzhou, opérée en partenariat avec Air Austral, signifie que tout a été programmé depuis longtemps et le reste n’est qu’une grande mascarade » déplorent les employés que nous avons interrogés, et qui dénoncent les mensonges de leurs hauts responsables. « Nous avons demandé auprès des dirigeants de la compagnie si c’est la vérité mais ils ont toujours nié. Ils ont certainement eu peur que nous nous y opposions, raison pour laquelle nous avons été tenus à l’écart depuis le début du processus. Maintenant, nos doutes sont confirmés » nous confient-ils avec beaucoup d’amertume. La signature pour l’officialisation de l’entrée d’Air Austral comme partenaire stratégique d’Air Madagascar devrait intervenir le 31 mai 2017 prochain, le protocole d’accord devrait être signé avant le 31 mars 2017. D’ici là, les employés veulent alerter l’opinion publique, nationale et internationale, sur l’impertinence de ce choix du Conseil d’administration.

Air Austral est une compagnie aérienne française basée à la Réunion et qui dessert surtout le Sud-Ouest de l’Océan Indien, dont quelques lignes vers l’Asie- encore en partenariat avec d’autres grandes compagnies aériennes telles que la Thaï Airways International- et naturellement, une autre vers les villes françaises. En somme, c’est une petite compagnie régionale comparée à Ethiopian Airlines qui a des lignes un peu partout dans les cinq continents. La première a 43 ans d’activités tandis que la seconde en a 72 à son actif. En décembre 2016, Ethiopian Airlines compte 73 avions (65 avions passagers et 8 cargos) dans sa flotte, alors qu’Air Austral n’en a que 10 au total. La comparaison n’a même pas lieu d’être, et le choix se serait imposé à lui-même si on cherchait réellement le redressement et le développement d’Air Madagascar.

Par ailleurs, l’on sait que la compagnie nationale éthiopienne est réputée pour être un partenaire historique de Boeing, ce qui conviendrait mieux aux pilotes d’Air Madagascar dont les expériences avec les Airbus ont déjà suffisamment montré leurs limites. Rappelons que l’achat des deux Airbus en 2012 avait été fortement critiqué par les agents de la compagnie nationale. Ces derniers s’interrogent actuellement si l’Etat, par le biais du Conseil d’administration, veut vraiment ce développement d’Air Madagascar ou plutôt l’achèvement de son processus de mise à mort avec cette décision de s’allier avec Air Austral. En effet, avec un bilan négatif de 120 milliards d’ariary en 2015, publié fin 2016, Air Madagascar a plus que jamais besoin d’un partenaire stratégique puissant, ce qu’Ethiopian Airlines aurait pu être en ayant un grand rayonnement international. La tentation est grande de voir, encore une fois, la main d’Air France derrière le choix d’Air Austral, comme c’était déjà le cas avec l’acquisition des deux Airbus dont la compagnie française voulait se débarrasser, de véritables cadeaux empoisonnés pour Air Madagascar à l’époque, sans parler de l’intégration de la compagnie nationale dans la liste Annexe B de l’Union européenne, qui ont mis à terre Air Madagascar.

L’idée serait de continuer à avoir indirectement la mainmise sur la compagnie malgache pour ne pas concurrencer la compagnie nationale française, voilà qui est chose faite avec Air Austral qui est également une ligne aérienne française. On voit mal comment Air Madagascar pourrait compter sur Air Austral qui, elle-même, doit s’allier à d’autres grandes compagnies internationales pour pouvoir avoir une plus large desserte. Ethiopian Airlines, à elle seule, couvre 95 destinations de par le monde, tandis qu’Air Austral en est seulement à 12. La première fait près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires tandis que la seconde environ 400 millions d’euros. Il n’y a aucune comparaison possible, l’option Ethiopian Airlines aurait dû être une évidence mais l’on se demande qu’est-ce que le Conseil d’administration d’Air Madagascar a bien pu étudier durant ces longs mois pour aboutir à une telle conclusion menant à la sélection d’Air Austral. Cette sélection, l’équipe à Léon Rajaobelina n’est même pas capable de la justifier, il a seulement été dit, de manière plus que laconique, que « Air Austral a été choisie pour intégrer le capital d’Air Madagascar, car elle permettra à terme à la compagnie nationale malgache de poursuivre son développement ». Un argument qui ne convainc absolument personne.

En tout cas, les employés d’Air Madagascar n’ont pas encore dit leur dernier mot, ils semblent bien déterminés à demander des comptes au Conseil d’administration et à l’Etat. Et sans réponse satisfaisante sur la justification du choix d’Air Austral comme partenaire stratégique, ils pourraient passer à la vitesse supérieure dans leurs exigences de transparence pour se faire entendre…

« Il s’agit d’une privatisation » dixit Serge Zafimahova

« Concernant la cession de 49% du capital de la compagnie Air Madagascar à un investisseur stratégique, il y a bien privatisation. En effet, qu’on cède une part minoritaire ou majoritaire du capital, dès que l’on parle d’investisseur stratégique, cela signifie que la gestion opérationnelle de l’entreprise revient à ce dernier. On est bien dans une opération de privatisation. Air Madagascar n’a aucun intérêt à avoir comme investisseur stratégique une petite compagnie aérienne comme Air Austral » selon Zafimahova Serge.