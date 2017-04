FOUILLE ECONOMIQUE A IVATO : Le Se.mpi.dou hausse le ton

Plus rien ne va à Madagascar. Chacun fait comme bon lui semble comme si on était dans un pays de non-droit. Hier, à l’occasion d’une conférence de presse, les employés de la Douane ont haussé le ton face aux agissements des éléments de la gendarmerie mais aussi aux abus commis par la Samada S.A ou la Sûreté aéroportuaire de Madagascar, à Ivato.

«En juillet 2016, le chef de l’Etat a déjà donné l’ordre à ce que les gendarmes ne participent plus à la fouille économique au Tarmac d’Ivato» a indiqué hier le président du syndicat du personnel des douanes (Se.mpi.dou), Herizo Andrianavalona Ramanambola. En effet, l’entreprise en charge de la sûreté aéroportuaire ou Samada S.A se charge des mesures de sureté, tandis que la fouille économique relève des attributions des agents de la douane. Le syndicat des employés de la douane dénonce ainsi l’ingérence de la gendarmerie dans les activités de ce service. «Le code des douanes qui régit les activités de leurs agents est une loi spéciale et d’une importance indiscutable. De ce fait, la fouille économique relève donc de nos attributions, et la douane refuse tout empiétement des autres entités sur ses compétences » a expliqué le président du syndicat. Par ailleurs, d’après le syndicat, les agissements de ces forces de l’ordre nuisent à l’image du corps de la douane et portent atteinte à l’honneur de la profession. «C’est la presse elle-même qui a rapporté que lors d’une saisie de 3,6kg d’or, des éléments des forces de l’ordre sont entrés en conflit jusqu’à en venir aux mains sous le regard médusé des passagers» a expliqué le numéro un du syndicat. Lui d’ajouter que le fait de dire que des agents de la douane sont impliqués dans cette saisie des fameux 3,6 kg d’or se résume à des affirmations gratuites. «On peut vérifier cela à travers la camera de surveillance» a-t-il expliqué. Les agents de la douane accordent un ultimatum d’une semaine à l’Etat pour résoudre la situation avant de passer à leur plan B. Le syndicat réclame également l’organisation d’une table ronde entre les acteurs au niveau des aéroports de Madagascar face à la situation en vue de mettre au clair les attributions de chaque entité.

Sous la coupe de l’armée

En tout cas, les gendarmes, constatant le flux de voyageurs, continuent à effectuer la fouille économique à Ivato et se substituer aux douaniers. Toujours à l’occasion de la conférence de presse, les propos du président du syndicat suscitent des réflexions. «La douane, par rapport aux autres autorités qui effectuent la fouille, fait souvent des saisies record de 18kg à 24kg d’or. Nous avons déjoué plusieurs tentatives de trafic de tortues. En 2016, nous avons également mis la main sur des devises d’une valeur de 600 000 euros. La question se pose : pourquoi les autres entités qui veulent se charger de la fouille n’affichent qu’un maigre résultat? Que cherche-t-on à cacher?» s’interroge-t-il. Une chose est sûre, des richesses naturelles telles que les tortues ou des dizaines de kilos d’or arrivent toujours à sortir du pays grâce à ces interventions hors-cadre. Mais le comble c’est que malgré les ordres du président de la République, ces forces de l’ordre n’ont pas fait marche arrière. Une situation qui remet en cause l’autorité de l’Etat et du Président, chef suprême des armées selon la Constitution. Ce qui prouve une fois de plus que le régime est sous la coupe de l’armée. Des tenants du pouvoir qui restent immobiles malgré les agissements scandaleux des forces de l’ordre ces deux dernières années.

Par ailleurs, le syndicat s’est également exprimé sur le contrat avec «Gasynet» (l’initiateur de la plateforme TradeNet au niveau des douanes) qui expirera cette année. En effet, les employés refusent l’éventuelle tacite reconduction et réclament même la révision du contrat afin de rehausser la Douane. «Nous exigeons un appel d’offres transparent et ouvert à tous» a déclaré le président du syndicat. Et qu’en est-il de la transparence des concours de recrutement des agents de douane?

J.Harisoa

Samada S.A, pointée du doigt pour des abus à répétition

Durant le point de presse, le Se.mpi.dou n’a pas manqué de signaler le désordre généré par les agents de la sûreté aéroportuaire ou Samada S.A. En effet, les plaintes des voyageurs mais aussi des agents de la douane au sujet des employés de la Samada s’accumulent. Une situation provoquant l’indignation des douaniers. L’incident à Mahajanga illustre cette tension permanente entre la douane et cette société privée de sûreté aéroportuaire. Faute de matériel adéquat, les services de douane sollicitent souvent la coopération de la Samada pour le scan des bagages. Les agents auprès de la sûreté aéroportuaire se font prier pour permettre l’utilisation de leurs scanners. Mais la tension est surtout montée d’un cran suite à un écart de comportement d’un responsable «Vazaha» au sein de la Samada. Durant une opération de routine dans une zone strictement réservée à la douane, un agent a interdit d’accès ce responsable mais ce dernier a refusé de coopérer. Un accrochage verbal s’en est suivi entre les deux parties. Aussitôt, le «Vazaha» irrévérencieux s’est plaint en haut lieu en usant de ses relations. A cause de cette intervention «spéciale», le «Vazaha» menace de traduire l’employé de la douane en justice. Une provocation de plus pour les douaniers qui comptent observer une grève générale en signe de solidarité si ce responsable «Vazaha» met sa menace à exécution. Pour le syndicat de la douane, ce genre de comportement est tout simplement inacceptable pour des entités censées travailler ensemble. Les employés de la Samada sont connus pour leurs abus d’autorité, ils ne font aucune exception comme c’était le cas avec la Présidente du SMM Ernaivo Fanirisoa. Devant les agissements des agents de la Samada, la numéro un du syndicat des magistrats a porté plainte mais, au final, un arrangement a été trouvé. Les dirigeants de la sûreté aéroportuaire ont promis une sanction disciplinaire à l’encontre des concernés. Dès lors, on s’interroge sur les véritables raisons qui poussent ces employés de la Samada à agir de cette façon. A croire qu’ils ont reçu des consignes émanant de leurs supérieurs.