Nosy Be : l’autre facette de l’île aux Parfums

Habituellement, Nosy Be, l’Ile aux parfums, rime avec les belles plages et les sables fins, sans oublier la mer bleu turquoise. Un endroit paradisiaque qui fait rêver les touristes nationaux et internationaux. Cependant, à part ses beaux clichés, l’île cache d’autres sites tout aussi fascinants, grâce à l’existence des faunes et flores endémiques et aussi aux divers gardiens des traditions qui ont su conserver leur us et coutumes.

L’arbre sacré à Mahatsinjo

Au bord de la mer à Mahatsinjo se trouve un grand arbre particulier, un «Ficus religiosa», appelé aussi figuier de pagode. Au fait, c’est un arbre sacré qui a été planté voilà 200 ans environ, plus précisément en 1837, en honneur à la reine sakalava Tsiomeko. Devenu ensuite un patrimoine culturel du peuple sakalava, le site attire non seulement les nationaux pour les rituels, mais aussi les touristes étrangers.

«Tout le monde peut effectuer un rituel sur ce lieu, qu’on soit malgache ou étranger, à condition qu’on respecte les règles et tabous du site, entre autres, mettre un lambahoany…», a expliqué Dadilahy, un gardien de la tradition. «Par ailleurs, une fois le vœu exhaussé, le demandeur doit y retourner pour remercier les ancêtres», a-t-il continué. Le noyau de l’arbre est enroulé par des tissus en rouge et en blanc. Il pousse à partir de ses branches

et s’étend d’année en année.

Actuellement, il s’étend sur 5 000 m2.

La grande forêt de Lokobe

Classée Réserve naturelle intégrale (RNI) depuis 1986, Lokobe possède une richesse inestimable de faune et de flore où se trouvent plusieurs espèces endémiques telles que les petits lémuriens nocturnes appelés microcebus ou encore les mantella madagascarensis qui sont des petites grenouilles dont la peau se caractérise par deux couleurs différentes. Un gite communautaire d’Ampasipohy assure sa garde, la santé et la sécurité des animaux. «Pour visiter la forêt, nous demandons à chaque touriste de ne pas crier ni parler à haute voix, ceci dérangera les espèces qui y vivent. De ce fait, chaque touriste a son propre guide touristique», a répondu Jao, l’un des guides touristiques du lieu.

Le cimetière royal à Mahabo

La destination est réservée aux passionnés de trekking. La marche dure plus d’une heure avant d’arriver au village où se trouve le cimetière royal et où habite encore actuellement l’Ampanjaka, dénommé Prince Hiahaïa Amada Andriantsoly. Un grand évènement, appelé «Fitampoha», se déroulera au mois de juillet. Pendant cette période, tous les villageois seront mobilisés. Certains élus en profitent pour nettoyer le cimetière, faire les inventaires de la fortune des princes défunts. «Ce lieu est sacré et reste encore important pour le peuple sakalava. A chaque grande décision, nous demandons des conseils aux ancêtres, grâce au tromba», a expliqué Jacques, un expert en culture sakalava.

L’incontournable Mont-Passot

«Tandis que les hommes produisent des huiles essentielles d’ylang-ylang, les femmes exposent certains produits artisanaux à Mont-Passot», a expliqué un habitant. En effet, certains villageois ne vivent que de ces deux activités à Mont-Passot. A part les belles plages, ce lieu est l’un des plus visités à Nosy-Be. Avec son paysage panoramique, Mont-Passot est l’endroit idéal pour découvrir le «rayon vert». Selon Wikipédia, ce rayon a été découvert par le grand voyageur Georges Black en 1827. Visible à l’œil nu, il se produit au lever ou au coucher du soleil. Selon la tradition, ce phénomène est mythique et porte chance à celui ou celle qui l’aperçoit.

La communauté d’Anjiabe à Nosy Komba

Cette petite communauté effectue des travaux exceptionnels pour développer le village. Elle possède plusieurs associations de femmes qui sont spécialisées dans des broderies Richelieu, certains hommes se lancent dans des constructions de pirogues. Ce site démontre l’accueil exceptionnel des Nosibéens avec la danse traditionnelle, la culinaire exceptionnelle…

Page réalisée par Holy Danielle