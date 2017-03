Vilihazo : fasana roa indray novakin’ny jiolahy

Lasan’ny jiolahy mpangalatra taolam-paty ny razana rehetra tao amin’ireo fasana roa nisy namaky tao Fanahimaro, fokontany Ambohitompo, kaominina ambanivohitr’i Vilihazo. Araka ny fanazavan’ny fianakaviana, omaly izy ireo vao nahatsikaritra fa nisy namaky ny fasana. Olona sendra nandalo no nampilaza tamin’izy ireo momba ny fahavakisan’ny fasana. Nandeha nankeny amin’ny fasana avy hatrany izy ireo ka hita tokoa fa nisy namaky ny fasana. Tao amin’ny fasana iray voalohany, karan-doha iray sisa navelan’ireo mpangalatra raha razana vitsivitsy kosa sisa tavela tao amin’ilay fasana faharoa. Voalaza fa fasam-pianakaviana ireto fasana roa mifanakaiky ireto. Nohamafisin’ny fianakaviana hatrany fa sambany no nitrangana vaky fasana toy izao tany an-toerana. Tsy mbola fantatra kosa izay tompon’antoka tamin’izao vaky fasana izao fa olona eo an-tanàna mahalala ny tsiarambaratelon’ny fasana ihany no iantefan’ny ahiahin’ny fianakaviana ho ambadik’izao raharaha vaky fasana izao. Efa mandeha ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Tonga nijery ity fasana vaky ity ny ben’ny Tanàna ao an-toerana. Hatreto aloha tsy fantatra mazava ny ampiasaina ireny taolam-paty ireny. Tambajotra goavana kosa anefa ny ambadik’ity raharaha halatra taolam-paty ity.

J.C

(Tahirin-tsary)