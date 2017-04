Rafieferana Faly : voaasa amin’ny fihaonamben’ny mpanabe any Dubaï

Mpanabe malagasy handray anjara amin’ny fihaonambe any Dubaï ao amin’ny Gems Nations Academy scholl Rafieferana Faly. Fihaonan’ireo efa sangany amin’ny fanabeazana maneran-tany ahitana mpanabe 400 mianadahy ny 16 sy 17 marsa izao. Mitondra ny lohahevitra « Fihaonan’ny mpitarika eo amin’ny sehatry ny fanabeazana » ny fivoriana voalohany. Naompana amin’ny fivoriambe iraisam-pirenena ho an’ny fanabeazana sy ny fahaiza-manao ny faharoa hotontosainy ny 18 sy 19 marsa ao amin’ny hôtel Atlantis, The Palm. Lanonana farany hatrehiny ny fampahafantarana ny mpandresy nahazo ny vola 1 tapitrisa dolara ho an’ny mpampianatra nahavita be amin’ny sehatry ny fanabeazana amin’ny fifaninanana Global teacher prize.

Tafiditra tamin’ny mpanabe mpifaninana mendrika 50 voalohany ny tenany nandritra ny Global teacher prize, taona 2015. Hitsarana ny mpifaninana ny fahaizany manokatra ny sain’ny mpianatra amin’ny fomba vaovao tsy mbola nampiharina nefa mahomby. Manan-danja koa ny akon’ny asam-panabeazana vitany teo amin’ny fiarahamonina. Nanokatra sekoly tany Alatsinainy Bakaro Andramasina sy sekoly tsy miankina hafa izany ny taona 2003. Nibata ny laharana faharoa amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny fanabeazana taty Afrika, Educating Africa izy ny taona 2009.

Vonjy