Maroc-Madagascar : nouvelle rencontre des opérateurs à Casablanca

Des opérateurs et membres du gouvernement malgaches se rendront au Maroc du 15 au 17 mars prochain pour renforcer les partenariats entre les deux pays. Cette rencontre fait suite à la venue d’une forte délégation marocaine à Madagascar en novembre dernier.

Une délégation malgache menée par Chabani Nourdine, ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé et Noro Andriamamonjiarison, présidente du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) se rendra à Casablanca (Maroc) du 15 au 17 mars prochain pour assister au forum économique Maroc-Madagascar le 15 mars et à la 5e édition du Forum international Afrique Développement les 16 et 17 mars à Casablanca. Ce déplacement fait suite à un mémorandum signé entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le GEM en novembre dernier lors du passage du roi Mohamed VI à Madagascar.

Tout le paysage économique de Madagascar sera représenté lors de ces deux rencontres, entre autres les groupements patronaux présents à Madagascar, les représentants des Chambres de commerce, l’Economic development board of Madagascar (EDBM) et les représentants de quelques départements ministériels.

Une visibilité spéciale

Ainsi, un programme chargé attendra les opérateurs malgaches pour cette mission économique. Dès le 14 mars, ils auront l’occasion d’effectuer un tourisme industriel dans quelques secteurs innovants au Maroc, notamment l’agroalimentaire, l’énergie renouvelable et le textile. Le climat des affaires, les opportunités, ainsi que les perspectives économiques dans les deux pays seront ensuite discutés durant le forum économique Maroc-Madagascar du 15 mars.

Comme Madagascar fera partie des huit pays à l’honneur lors du forum des investissements en Afrique, les 16 et 17 mars, sous cet angle, les opérateurs malgaches auront une grande opportunité pour présenter les avantages comparatifs de Madagascar en termes d’investissement. «Madagascar bénéficiera donc d’une visibilité spéciale durant cette rencontre», a précisé Gil Razafintsalama, membre de la délégation qui sera présente à Casablanca.

Appui de la BNI

En outre, la banque BNI Madagascar apporte son appui à cette mission d’envergure. Cette banque a d’ailleurs signé un accord avec la banque Attijariwafa en novembre dernier pour renforcer les relations entre les hommes d’affaires malgaches et marocains.

«Maroc est le Tigre de l’Afrique et on a beaucoup à apprendre de ce pays, notamment dans quelques secteurs comme l’énergie renouvelable, l’infrastructure, l’agroalimentaire… Dans le secteur de l’agroalimentaire par exemple, ce pays se lance déjà à l’exportation alors que le climat au Maroc est très sec». Celui-ci de conclure que «Le Maroc est un pays qui se développe et qui a un approche de parternariat win-win».

Riana R.