3 morts à Maroantsetra : Enawo atteint Analamanga cet après-midi

Accompagné de rafales de 300 km/h et de vents qui a atteint la vitesse de 205 km/h, le cyclone tropical Enawo a causé des dommages considérables ainsi que des pertes en vie humaine sur son passage, après avoir touché terre hier vers midi au a Ampahana, à une vingtaine de kilomètres d’Antalaha. D’après la Météo, il devrait atteindre Antananarivo en début d’après- midi.

Comme il fallait s’y attendre, Enawo n’est pas passé sans avoir fait des dégâts matériels et humains. Selon un bilan provisoire émanant du BNGRC, 3 morts dont deux enfants à Maroantsetra et une personne adulte à Mananara nord, 6 blessés et 468 personnes déplacées ont été recensés. Les rafales ont également endommagé 4 établissements scolaires.

Plusieurs régions touchées ont également été privées d’électricité car les vents violents ont carrément arraché plusieurs poteaux électriques de la Jirama. Et comme Enawo apporte avec lui une pluie persistante, les inondations sont à craindre. D’ailleurs, d’après les informations reçues, les habitants d’Ambalamanasy (Andapa) ont dû quitter leurs maisons à cause de la montée des eaux. Antalaha, Maroantsetra, Andapa, et Vohémar sont complètement inondées.

Enawo attendu dans la capitale

A 15h locales, sa force s’est affaiblie avec des vents atteignant les 166km/h et des rafales de 232 km/h. Il se déplace, direction ouest, très lentement, à une vitesse de 5 Km/h. Quant à la prévision de sa trajectoire, établie hier à 9 h locales par la Météo, « Enawo » entrera ce jour à Analamanga. La Météo recommande toujours la vigilance.

A part le bleu, les trois codes couleurs entrent en vigueur. Dans la journée d’hier, l’alerte rouge a été lancée pour les provinces, régions et districts de la Sava, Diana, Sofia, Analanjirofo, Alaotra, Toamasina, Brickaville, Vatomandry, Alaotra, Mahajanga I et II, Marovoay, Ambato Boéni, Tsaratanana et Maevatanana. L’ alerte jaune pour Boeny, Betsiboka, Mangoro, Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Soalala, Mitsinjo et Antananarivo. L’alerte verte pour Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Pour les autres localités, leurs codes d’alerte sont encore maintenus.

Pas d’école

Toutes les activités sont interrompues dans les provinces, régions et districts concernées par l’alerte rouge, où il est formellement recommandé de rester chez soi. Pour Antananarivo, les responsables ont décidé de fermer tous les établissements scolaires ce jour et demain. Sous cette optique, la population de la capitale doit prendre les précautions nécessaires relatives à l’approvisionnement en eau potable et en nourriture.

