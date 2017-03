HERY RAJAONARIMAMPIANINA : La lambinerie comme mode de gouvernement

Le remaniement dont l’ «imminence » a été annoncée depuis environ 2 mois n’est pas encore effectif, ce malgré les exigences diverses des partenaires du pays. L’indécision du Chef de l’Etat en est principalement en cause.

L’on ne s’étonne plus actuellement si Hery Rajaonarimampianina tarde à procéder à un remaniement gouvernemental. En effet, déjà quelques temps après le début de son mandat, tout le monde était au courant de son mode opératoire qui consiste tout simplement à…lambiner (agir avec lenteur et mollesse en perdant son temps selon Madame Larousse, ndlr), sans tenir aucunement compte des urgences et des priorités. Ainsi, on se rappellera qu’il lui a fallu presque 4 mois d’atermoiements avant de pouvoir nommer un Premier ministre, en l’occurrence le Dr Roger Kolo.

Fidèle à cette façon de faire et de gouverner, il ne se presse jamais pour se pencher sur les nombreux problèmes auxquels font pourtant face ses administrés. Ainsi, s’il avait promis lors de sa campagne électorale la résolution du problème des délestages en 3 mois, ce n’est qu’actuellement, durant ces 10 derniers jours, que les coupures intempestives d’électricité semblent connaître une certaine accalmie. Et encore, il existe de nombreuses villes ou localités en province où la situation ne connait aucun changement.

Il est pourtant « le » Président !

Pour en revenir à ce remaniement dont « l’imminence » a été annoncée depuis voilà bientôt… 2 mois, c’est la confirmation que le Président de la République n’a hélas pas changé. Néanmoins, cette façon de faire, cette indécision pourrait être assimilée à un manque de volonté de sa part. Comme s’il attendait que quelqu’un (suivez mon regard) décide à sa place. Or, pour parodier une déclaration faite par Hajo Andrianainarivelo face aux dérives dictatoriales de nos dirigeants, il y a quelques mois de cela, le peuple malgache a élu un Président mais non pas une « Présidente » et encore moins une égérie.

A cet effet, Hery Rajaonarimampianina devrait dorénavant faire preuve d’autonomie et de célérité dans ses prises de décision sinon il risque de faire perdre patience aux bailleurs et autres investisseurs qui avaient promis des milliards à Paris au début du mois de décembre 2016. En effet, sans des projets à soutenir ou des programmes au sein desquels investir, cette manne que constituent les milliards de dollars promis lors de la Conférence des bailleurs et des investisseurs risque de nous passer sous le nez.

Alors qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

N. Randria