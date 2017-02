Valin’ny natao

Dedaka sy mizahozaho ny mpitondra fanjakana rehefa avy nampidi-trosa ny firenena tany Paris ny 1 desambra lasa teo. Nahazo 6,4 miliara dolara hono izy ireo ka azo antoka fa taon’ny fisandratana tokoa ity taona vaovao 2017 ity. Inona anefa ny teo. Ny tsy fahampian’ny orana aty afovoan-tany, Alaotra-Mangoro ary Marovoay tsy maintsy hisy fiantraikany amin’ny lanja sy ny kalitaon’ny vokabary manaraka eo. Vao nilaza ny ministry ny Varotra sy ny fanjifana fa ho ratsy ny vokatra, nisy nanitrika ny vary mahazatra toy ny makalioka. Avy eo nivoaka ihany fa lasa 2 000 Ar ny kilao. Lasa ny HVM mizara vary manta sy masaka ho an’ny sahirana eto an-dRenivohitra. Vahaolana miendrika fampielezan-kevitra fa tsy mba manana tanjona sy laminasa maharitra sy mahomby.

Ny filoha anefa nilaza tany atsimo fa tsy ilaina ny fanampiana vonjy tavanandro ireo vahoaka tratry ny kere fa tetikasa maharitra no ilaina. Aiza izany izao ? Mandroso ny fotoana, tsy mbola nisy, na iray dolara aza azo tamin’izay nampanantenaina tany Paris. I Madagasikara rahateo zara raha mahavita mandany (capacité d’absorption), raha izay no hilazana azy, 500 tapitrisa dolara isan-taona, ho an’ny asa fampandrosoana maharesy lahatra ny tompon’ny vola. Ny mpitondra tsy nilaza velively fa misy tambiny izao volabe nilatsaka avy any an-danitra izao. Tsy maintsy hakarina ny vidin-tjiro, ny solika, noho izany, manaraka ho azy ny an’ny siramamy, menaka, savony, lafarinina, labozia vahaolan’ny delestazy lavareny. Ny mpitatitra izay mampijaly vahoaka isan’andro notambazana 11 miliara Ar tampoka teo mba hitazona ny saran-dalana ho 400 Ar. Ny tolotra omeny azo lazaina ho fanaovana zinona ny mpandeha mihitsy. Ny olona maro, namoy ny ainy noho ny kitoatoa sy ny tsy fitandremana. Ny minisiteran’ny Fitaterana, mandrangaranga fepetra hanatsarana izao sy itsy fa herinandro ihany io. Tsy maintsy miseho fa mandindona ny fanovana ny governemanta.

Andrianjaka Vonjy