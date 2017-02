VAKY BANTSILANA : Tsy hita tohiny sy farany…

Anisan’ny notsarovana ny farany herinandro teo ny nahafatesan’ny Kolonely Ratsimandrava. 11 febroary 1975 -11febroary 2017, 42 taona aty aoriana, tsy mbola fantatra marina izay tena namono an-dRatsimandrava. Misy mpanao politika sy niaina tamin’izany fotoana mbola mangataka ny hamerenana ny fitsarana momba ny nahafatesan-dRatsimandrava. Raha ny raharaham-pitsarana, tamin’izany fotoana mantsy, natao maimaika, zara raha nisy dimy volana ny fandehanany. Nisy ihany ny voampanga, saingy valim-pitsarana politika satria ny atidohabe tsy mbola tra-tehaka. Hatramin’izao isika miteny izao, tsy hita tohiny sy farany ny “Raharaha Ratsimandrava”.

Mba tsy ho ravan’ny lasa ny ankehitriny fa tena hakana lesona tokoa, mitovy tsy misy valaka amin’ny tsy hita tohiny ny “Raharaha 10 aogositra”. Na ny fahatsiarovana aza, ezahina kosehina sy fafana. Ireo mpitarika tamin’izany fotoana, tsy maty afoy tsy velon-kantenaina. Hanao randran-tarihiny amin’izany koa ny “Raharaha 7 febroary 2009”. Na ireo mpikambana ao amin’ny antsoina hoe AV7 aza, nisara-bazana noho ny tombontsoa tian-kotadiavina. Nosarahin’ny vola tokoa angaha ka fombafomba fotsiny ny fahatsiarovana isan-taona? Efa nisy didim-pitsarana nivoaka tamin’ny 2010, saingy nolazaina koa fa didim-pitsarana politika no natao. Manana ny lanjany marina ve ny didim-pitsarana mivoaka sa noho ny tsy fisian’ny Fitsarana avo, dia tsy hita tohiny sy farany koa ny “Raharaha 7 febroary”?

Ahina ho marobe no tsy hita tohiny sy farany amin’ny raharaham-pirenena. Dradradradraina fa hatsangana ny FFM, amin’ny volana avrily any ho any. Tsy tokony hihavana amin’ny tantara ve aloha isika? Tsy misy fanapahan-kevitra matotra avy amin’ny mpitondra, matahotra ny tena isehoan’ny marina ny sasany na koa hoe, sao manala baraka ny taranaka aty afara. Vokany, mifampiandriandry amin’ny fanitsiana ny tantara ny rehetra. Sa mieritreritra ny sasany fa atao tahaka ny vomanga bingo ny toe-draharaha, ka any an-tenda no manitsy azy? Mila manoratra ny tantara ny ankehitriny fa raha tsy izany, fahoany fahoany ny raharaham-pirenena, raha tsy miroso amin’ny tena tantara.

Mbola ho tantara be ny tsy fahasahian’ny rehetra miteny fa mihainohaino amin’izay apoakan’ny mpitondra. Iray amin’ireny ny resaka delestazy, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fisian’ny resaka kiantranoantrano, ny fitantanana gaboraraka…Manaraka ambokony tahaka ny rafotsibe mandroaka omby masiaka fotsiny ny valalabemandry tsy mety mifoha amin’ny fijaliana mihatra amin’ny akalan’aina ity. Rehefa tsy hanova ny tantara isika vahoaka, aza gaga raha mizaka ny tsy eran’ny aina tanterahin’ireo sakaizan’ny mpandresy. Izy ireo indray no manoratra ny tantara. Koa fotoana izao hanoratantsika ny tantara, mba tsy hipetraka amintsika ny hoe : tsy hita tohiny sy farany fa vitavita ho azy…

Rado Harivelo