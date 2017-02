Us et coutumes : des bottes qui pantouflent

Dans le pays les niches qui assurent les meilleures rentes se trouvent au sein du pouvoir public. Ailleurs on cherche à mettre un frein à l’hémorragie des « grosses têtes », énarques et autres ingénieurs et diplômés de grandes écoles, qui désertent la fonction publique pour faire leur beurre dans le secteur privé. Ici on barate mieux dans un poste au gouvernement ou au moins dans les alentours, agents de l’Etat jouent des coudes pour y accéder. Peut-être pour reposer les orteils mais surtout pour tisser bas de laine, hommes d’uniforme se battent pour se déchausser de leurs bottes et enfiler les pantoufles dans de douillets nids de rente.