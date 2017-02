TSY FANARAHAN-DALANA : Feno ny fepetra ialan’ny mpitondra am-panajana

« Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna tanterahin’ny mpitondra ankehitriny, feno ny fepetra tokony hametrahan’izy ireo fialana. Tsy afa-kiandry tahaka ny resaka delestazy ny fiainam-pirenena ». Anisan’ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo io, omaly, teny Ankerana. Navoitrany fa feno iray volana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana momba ny resaka fanoherana. Raha ny voalazan’io lalàna io, ilaina ny ijoroan’ny fanoherana, saingy iray volana aty aoriana, mbola tsy nisy ny fepetra noraisin’ny fanjakana. Mitaky fitsaboana izany, raha ny fanampim-panazavany, ary tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna ihany no fanafody. Mangataka ity antoko Malagasy miara-miainga sy ny antoko politika mpiara-dia aminy ny hametrahana ny Fitsarana avo, ahafaha-mitsara ireo olona ambony satria be loatra ny tsy fanarahan-dalàna ka manjaka ny tsimatimanota. Anisan’ny notanisainy tamin’izany ny olan’ny Jirama, ny fivarotana tany tsy ara-dalàna tanterahin’ny mpitondra, ny fanararaotam-pahefana, ny lalàna mifehy ny fifandraisana, izay tsy ara-dalàna sy ny maro hafa… Rehefa tsy avela haneho hevitra amin’ny fomba ara-dalàna ny vahoaka, efa tapitra ny fiandrasana. Noho izany, hanapa-kevitra izy ireo ary haneho hevitra amin’ny fomba rehetra. Koa mampitandrina ny mpitandro filaminana fa ireo tsy manaja ny lalàmpanorenana no tokony hosamboriny fa tsy manara-dalàna, raha ny filazan’ny filohan’ity antoko ity ihany.

Fandikan-dalàna

Anisan’ireo naneho ny heviny koa, omaly, ny eo anivon’ny antoko Fiverenana an-doharano, izay tarihin-dRazafimandimby José, manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseholany tanterahin’izao fitondrana izao. Efa nisy fitoriana napetrak’izy ireo teny amin’ny Fitsarana misahana ny ady heloka bevava. Vontoatin’ny fitsarana, raha ny fanazavana, ny fanitsakitsahana ny lalàmpanorenana. « Lalàna fototra izay nofidian’ny vahoaka malagasy io, saingy voahosihosin’izao fitondrana izao. Fanajana lehibe no nataonay satria nametraka fitoriana izahay ny 20 septambra teo ary mbola manan-kery io. Ny antony, Tsy mbola misy didy fa tsy misy tohiny ny raharaha na hoe tsy ara-dalàna », hoy izy. Olana lehibe ny tsy fananganana ny Fitsarana avo ahafaha-mitsara ireo olona ambony ka manao izay danin’ny kibony ny mpitondra, araka ny fanampim-panazavana. Raha akapoka ireo fanehoan-kevitra ireo, feno ny fepetra ialan’izao fitondrana izao. Mbola hanao bemarenina amin’izao antsoantso izao ve ireo mpitondra sa hinia hikimpy hatrany ?

Pierre M.