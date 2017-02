Tovovavy iray vao 17 taona no hita faty tao Djamanjar Nosy Be Hell Ville, ny faran’ny herinandro teo. Nidina teny an-toerana nanao fizahana ny razana ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Djamanjar niaraka tamin’ny dokotera. Fantatra taorian’izay fa niharan’ny fanolanana ity tovovavy ity ka nanatsofohan’ireo nahavanon-doza hazo tao amin’ny fivaviany rehefa vita ny filan-dratsin’izy ireo. Izany no nitarika ny fahafatesany. Tsy fantatra ny nahavanon-doza. Mitohy ny fanadihadiana.

Olona maty voatifitry ny dahalo nandritra ny fifandonana teo amin’ny dahalo sy ny fokonolona nampian’ny zandary tao amin’ny fokontany Sohanimira Ambohimahasoa, ny faran’ny herinandro teo. Dahalo miisa 40 mahery nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika indray nanafika tao amin’ity tanàna ity. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny omby maromaro tao an-toerana. Nanara-dia ny fokonolona sy ny zandary ka niarafa tamin’ny fifampitifirana. Ny Poste Avancé Vohiposa no manao ny fanadihadiana.