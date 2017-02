Trafic illicite : peine exemplaire demandée

Deux dossiers relatifs à l’exploitation illicite de tortues seront portés devant le tribunal ce jour, a rapporté l’Alliance Voahary Gasy. Le premier cas concerne un ressortissant réunionnais qui comptait exporter sept tortues Kinixys belliana après les avoir achetées à Ambanja. Ce type de tortue est pourtant inscrit dans l’annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites). L’autre affaire porte sur le cas d’un gendarme et un consultant international, tous de nationalité malgache, appréhendés en possession de tortues à Ampasampito en novembre dernier.

A ce sujet, l’Alliance voahary gasy (AVG) demande à la Justice d’infliger une peine exemplaire à l’encontre des trafiquants et braconniers afin de mettre un terme à la recrudescence des exploitations illicites de nos ressources naturelles. D’après les explications du Président du conseil d’administration (PCA) de l’AVG, «La justice se limite le plus souvent à condamner les coupables à une peine légère quand il s’agit d’une affaire de trafic de ressources naturelles. Les sanctions doivent être plus sévères pour renforcer la lutte contre ces trafics».

Cette plateforme de la société civile collabore avec la justice et la gendarmerie pour lutter contre l’exploitation illicite de tortues via le projet Alarm, lancé il y a six mois. Depuis le lancement du projet Alarm, quinze trafiquants ont été arrêtés et plus de 1 000 tortues ont été récupérées.

Riana R.