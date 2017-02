Toliara : saron’ny polisy ilay lehilahy nisandoka ho Daf-n’ny Bianco

Nidoboka am-ponja ny zoma teo ao Toliara ilay lehilahy voarohirohy ho nisandoka ho Daf-n’ny Bianco. Ny alakamisy teo izy no saron’ny polisy taorian’ny fitoriana napetraky ny renim-pianakaviana iray voasolokiny. Araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy, efa nigadra taty an-dRenivohitra noho ny resaka fisolokiana ity lehilahy ity, kanjo niverina nanohy asa ratsiny izy taorian’ny fivoahany ny fonja. Voalazan’ny polisy araka ny fitarainan’ireo olona tonga teo am-pelatanan’izy ireo fa tao anatin’ny volana maromaro izay no efa nandeha ny resaka fa misy olona misandoka ho Daf-n’ny Bianco ao Toliara. Fantatra fa renim-pianakaviana iray saika nanofany trano no voasolokiny vola 60 000 Ar. Taorian’izay no nahafantarana fa mpisoloky ity lehilahy ity satria rehefa nanontany ny mombamomba azy tao amin’ny Bianco ilay voasoloky dia voamarina fa tsy miasa ao izy. Nifanome tanana tamin’ny fisamborana ity mpisoloky ity ny teo anivon’ny Bianco sy ny polisy. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Maro ny olona efa voasolokiny taty an-dRenivohitra mialoha ny nisandohany ho Daf-n’ny Bianco tao Toliara.

CMS sy J.C

Sary : CMS