Resaky ny mpitsimpona akotry : dia mitaky hatrany “ vola! vola! vola! ”

Miala tsiny amin’ireo mpanao kolikoly izay mahana aloha lalandava raha vao mitsidika ny resaka fitakiam-bola tsy ara-drariny sady tsy ara-dalàna. Fantam-poko fantam-bahoaka moa ny fisian’izany nefa na ankalamanjana sy antoandro be nanahary izao aza ny fitrangany dia samy mody tsy mahita ary na ny tompom-pahefana izay manambara ady atao ho fandravana azy io aza dia jambena tsy mahovoka firy. Na mahatsiravina sy mahakely finona aza iny tranga raiki-tapisaka iny ary raha mbola toy ny fiterena omby mahia ihany aza ny fitakiam-bola amin’ny vahoaka reraky ny fahantrana dia tsy ny kolikoly no anton-dresaka eto, fa ny fanerena fandoavam-bola miseho ara-dalàna etsy sy eroa. Tsy hiverenana intsony ny fanararaotana tamin’ny fanafainganana ny fanavaozana permis sy carte grise, sanatria toy ny lalan-kitan-kisoa natao fikarohana anentsenana ny banga ao amin’ny kitapom-bolan’ny fanjakana.

Araky ny lalàna, misy fomba mazava tsy maintsy arahana mba ahafahana manangona sy mitaky vola avy amin’ny vahoaka. Noho izany, tsy misy angamba fahefana ahafahan’ny kaominina na fokontany mametraka sakana ahafahany hitaky sarany amin’ny mpitondra fiara mitety arabe ao amin’ny faritra iadidiany raha tsy mametraka didy manaram-penitra. Izao indray misy fokontany sasatsasany eto andrenivohitra mizara tapakila momba ny fandoavam-bola mikasika fanangonana ny fako. Tsy fantatry ny mponina na avy aiza na avy aiza izany fepetra izany. Tsy hain’ny fokontany no mampilaza ny vahoaka momba izany anefa tampotampoka eo, hainy no maniraka solontena isaky ny tokonam-baravarana hitaky ny adidy amin’izany na tsy fantatry ny tsirairay aza ny fomba sy fisehon’ny fanatanterahana io raharaham-bahoaka io.

Toy ny any amin’ny tany sady tsy misy fanjakana no tsy fihezin-dalàna. Samy mandeha samy mitaky. Mananga-bovona avokoa izay sahy mijoro ho manam-pahefana amin’ny famorimporetana ny mponina izay tsy afa-manoatra raha tsy miara-mitraotra. Hiantsampy aiza moa rehefa lany toky ? Any antratran’ ny hazo feno lay sa hiankina amin’ny hazo boboka ? Ny ela anefa maha iray ny roa, misy fetrany ny fiaretana ny tsy zaka. Izany hoe aleo maty rahampitso toy izay maty anio. Mety handresy izao fisalasalana rehetra izao ka hitarika amin’ny fahasahiana hamakivaky làlana izay fantatra fa tomefy tsilo.

Léo Raz