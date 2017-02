Recensement de la population : Le fonds nécessaire pour le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-3) est estimé à environ 25,9 millions USD, d’après le communiqué du conseil de gouvernement. Mises à part les contributions de la Banque mondiale et celles de quelques partenaires techniques et financiers qui se sont déjà manifestés, il reste encore à combler un gap d’environ 6,3 millions USD.