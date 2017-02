Programme ASBAL : l’appui à la Feffi en cours

De source auprès de l’Office national de la nutrition (ONN), le processus du programme pilote « Alimentation scolaire basée sur des achats locaux » (Asbal) est en cours au niveau des 60 écoles des régions d’Atsimo Andrefana, Androy et Anosy.

Il s’agit d’injecter des fonds auprès de la Feffi ou « Farimbon’ezaka ho an’ny fahombiazan’ny fanabeazana eny ifotony », le comité de gestion des écoles publiques. Cela à raison de 25 ariary par élève et par jour, pour l’achat de produits périssables pour la cantine scolaire. Quant aux produits non-périssables, leurs achats et leurs distributions au niveau de chaque établissement sont effectués par la Direction régionale de l’Education nationale (Dren).

Asbal a été conçu pour devenir un levier de développement dans le but d’améliorer les indicateurs de l’éducation, l’état nutritionnel des élèves et d’augmenter à la fois la production agricole locale. De ce fait, ce programme entre aussi dans la réduction de la pauvreté des couches rurales les plus vulnérables. En cas de réussite du programme durant ce premier trimestre de l’année scolaire, il s’étendra sur 180 écoles.

Sera R