PARTI FREEDOM : Une chaîne spéciale pour les victimes de problèmes fonciers

Le parti Freedom poursuit ses actions sociales en faveur des plus démunis, des personnes en difficulté. Des activités à but non lucratif qui s’inscrivent avant tout dans la philosophie du parti politique qui est l’entraide entre les citoyens malagasy. Avec le nombre croissant de litiges fonciers, le parti Freedom compte mettre en place une chaîne pour éduquer et familiariser les citoyens sur les lois en matière foncière. En effet, les mêmes cas de corruption, d’occupation illicite, de falsification de documents et titre foncier rendent les victimes impuissantes et désorientées. Dans la plupart des cas, les plaignants manquent de connaissance des lois et textes qui régissent le secteur foncier. Devant l’ampleur de la situation, la chaîne servira de conseil juridique destiné à alléger les problèmes fonciers (succession entre héritiers, acquisition de terrain domanial, falsification de titres…). Il y a déjà un an de cela, le parti a mis à disposition gratuitement une consultation juridique pour aider les personnes à connaître les procédures judiciaires et les lois dans son ensemble. En plus de cette structure, une chaîne spécialement réservée aux problèmes fonciers verra le jour au Pradon Trade Center à Antanimena. En tant que chaîne, les victimes seront accompagnées après étude de leur cas. Avec la présentation de tous les documents domaniaux, des juristes et spécialistes issus du parti vont orienter et conseiller la ou les victimes afin de mieux défendre leur cas. En fonction de la complexité du dossier, cette chaîne décidera d’assurer la défense de la personne. En l’occurrence s’il s’agit d’un cas social majeur tel un accaparement flagrant de terrain. Ensuite, le problème sera exposé à travers les ondes de la radio Free FM. Le but est d’informer les auditeurs afin de les alerter sur des cas de corruption qui pourront aussi les concerner. Cette assistance se fera bien sûr gratuitement.

Une émission qui servira de balise

Pour pouvoir bénéficier des services de cette chaîne juridique, les victimes doivent se manifester au siège de la radio Free FM au Pradon Trade Center Antanimena. Désormais, tous les 2e et 4e jeudis du mois, cette consultation juridique spécialisée dans les problèmes fonciers sera opérationnelle sous peu de temps. L’émission spéciale à la radio se fera tous les mercredis matin. Une émission qui servira de balise afin d’anticiper toute forme d’accaparement de terrains, de dénoncer des cas de corruption et de trafic d’influence. Des compléments d’informations utiles seront aussi diffusés lors de cette émission radio. Par exemple, ce qu’il faut savoir en matière de jurisprudence, d’héritage…etc. Cette chaîne fait partie des projets phares du parti Freedom pour cette année. Un projet à long terme et dont la finalité est d’aider les concitoyens à défendre et rester propriétaire de leurs terres. En effet, les victimes de litiges fonciers se verront ainsi dotées d’instruments juridiques suffisants pour mieux se défendre et se prémunir de leur droit. Il s’agira d’inciter les citoyens malagasy à s’opposer à toute forme d’injustice. Au-delà de cet aspect social, le parti Freedom ambitionne plus tard d’apporter sa pierre à l’édifice dans la gestion du pays. Grâce aux multiples projets de société en cours, le parti aura déjà un savoir-faire et pourra proposer ces réalisations dans le programme gouvernemental. A travers ces actions caritatives, le parti Freedom lance ainsi un appel à des volontaires, des bénévoles pour l’aider dans cette noble cause. Pour la chaîne dédiée au cas foncier, le parti recherche un coordinateur de projet qui sera à la fois animateur pendant l’émission spéciale. Ayant une solide connaissance en matière foncière, ce coordinateur sera en charge d’inviter les victimes, des experts ou autres spécialistes de lois foncières à s’exprimer à la radio. Enfin, à noter que le parti Freedom œuvre dans plusieurs volets sociaux tels que l’alphabétisation, l’initiation à l’informatique. L’inscription pour la 2e vague de la formation en coupe et couture est ouverte actuellement. Cette formation gratuite s’adresse aux mères au foyer en difficulté, aux femmes victimes de violences conjugales, aux veuves ou aux mères célibataires.

La Rédaction