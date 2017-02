Opposition parlementaire : Hajo A. : « Le temps de l’attente est terminé »

L’impatience du parti Malagasy miara-miainga (MMM) se fait ressentir face à l’inertie de l’Etat concernant la mise en place de l’opposition légale. Pour le parti, le moment est venu d’agir.

Après des semaines d’attente pour le MMM et de mascarade sur le statut de l’opposition au niveau de l’Etat, Hajo Andrianainarivelo est monté sur ses grands chevaux hier à Ankerana, «Le temps de l’attente est terminé et si nous ne pouvons pas nous exprimer par la voie légale, nous pourrons toujours recourir à d’autres moyens». Et d’ajouter, «Nous lançons un appel aux forces de l’ordre à ne pas faire obstacle à nos prochaines actions», a-t-il soutenu en laissant entendre que ce sont les dirigeants qui outrepassent les lois et non pas la population qui refuse de les appliquer.

Pour le leader du MMM, «Faire obstacle à la mise en place d’une opposition parlementaire est inconstitutionnelle» car la Haute cour constitutionnelle (HCC) elle-même en a fait un devoir.

«Et si l’Etat ne veut pas d’une opposition, qu’il le dise clairement», a poursuivi Hajo Andrianainarivelo. En effet, aucune décision n’a été prise, un mois après l’avis de la HCC sur le statut de l’opposition. Pour rappel, une lettre relative à ce sujet a été envoyée au chef de l’Etat, une au chef du gouvernement Mahafaly Olivier Solonandrasana et une autre au président de l’Assemblée nationale, Jean-Max Rakotomamonjy, mais sans suite apparemment.

Démission du chef de l’Etat

La situation est très claire pour le MMM. «Le chef de l’Etat devrait démissionner avant que la situation se complique. Mais au lieu de cela, il perd son temps sur des questions de remaniement qui n’aboutissent à rien», a déclaré Hajo Andrianainarivelo. En tout cas, le MMM ne souhaite aucunement intégrer un gouvernement «hors-la-loi».

Quant aux intentions de certains à vouloir modifier la Constitution, le MMM met en garde. «Nous n’accepterons jamais que l’on touche à la Constitution pour ensuite avantager certains candidats aux prochaines élections», a soutenu le leader du parti. Une fois de plus, «le chef de l’Etat devrait quitter son poste avant l’échéance pour éviter qu’il n’use des biens publics».

Dans tous les cas, les preuves sont visibles, «La population est pauvre, mais les dirigeants ne cessent de lui demander de se serrer la ceinture», déplore Hajo Andrianainarivelo. «Combien de fois l’avez-vous fait durant ces quatre années au pouvoir ?», s’est-il interrogé en s’adressant aux dirigeants.

Hajo Andrianainarivelo se tourne ainsi vers la communauté internationale concernant le non-respect manifeste de la loi. «Il est nécessaire que les élections soient ouvertes à tous candidats et qu’il faille au plus vite mettre en place les diverses institutions de l’Etat, telles que la Haute cour de justice, pour que tous puissent être jugés comme il se doit», a-t-il fait savoir. Des préoccupations similaires aux recommandations de la communauté internationale.

Tahina Navalona