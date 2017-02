NOUVELLE TECHNOLOGIE : La connexion de Telma rétablie

Ce n’est pas trop tôt, mais l’essentiel est que la connexion internet de Telma est déjà rétablie depuis samedi dernier. Et cela se fêtait, du moins entre les journalistes et l’équipe de l’opérateur de téléphonie mobile, non pas dans le cadre d’une cérémonie officielle, mais lors d’une rencontre conviviale avec les responsables de presse à Ivandry. Mais au-delà des cadres protocolaires et jubilations effrénées, l’on se demande qu’en est-il des consommateurs, petits et moyens, qui n’ont pas pu bénéficier des solutions d’urgence comme l’opérateur a réalisé en faveur des grandes sociétés et des calls-center durant la coupure?

Face notamment à la défaillance, voire l’inexistence des associations de vrais protecteurs des droits des consommateurs dans le pays, les consommateurs lambda se trouvent souvent exploités et surexploités par les grosses entreprises de services qui se cachent derrière les problèmes soi-disant techniques pour pomper le peu de soldes que disposent les consommateurs. C’était effectivement le cas pour certains utilisateurs des offres NetPro de Telma. Ces derniers jours, ils ont été surpris de découvrir le restant de leurs soldes qui n’ont jamais été utilisés depuis la coupure disparaître, parce que la validité de l’offre était expirée.

La réponse de l’opérateur de téléphonie mobile, par le biais de son directeur, est qu’on leur réserve des surprises, bientôt. La surprise en question consisterait à offrir des bonus à ces consommateurs, au mois de mars. Voilà ce qu’il appelle alors « Mois de l’internet ».

