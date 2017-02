LUTTE CONTRE LES TRAFICS DE BOIS DE ROSE : C’est le PM qui bloque !

Dire que le régime actuel n’a jamais eu la volonté de combattre les trafics de bois de rose est un doux euphémisme. Malgré les gesticulations officielles et les déclarations fracassantes sur les mesures prises sur la question, la réalité est tout autre. C’est le Premier ministre lui-même qui bloque toute tentative de lutter de manière sérieuse et drastique contre ce fléau. La preuve, en tant que leader du comité interministériel mis en place pour inventorier tous les stocks de bois de rose existants à Madagascar, Mahafaly Solonandrasana Olivier refuse délibérément de signer l’ordre de mission du comité, censé partir en mission d’inventaire des bois de rose déclarés ou cachés.

Cela fait des mois que les membres du Comité interministériel cherchent désespérément à obtenir une audience auprès du chef du Gouvernement, mais ce dernier les snobe littéralement. Olivier Solonandrasana Mahafaly n’a jamais voulu leur accorder la moindre entrevue, sachant pourtant pertinemment qu’ils ont besoin de son aval pour pouvoir effectuer leur mission. C’est le Premier ministre, en étant à la tête du comité, qui signe l’ordre de mission du Secrétariat exécutif qui doit procéder à l’inventaire des bois de rose déclarés ou encore cachés, sur tout le territoire malgache. A plusieurs reprises, les membres ont dû se contenter de transmettre leurs messages au Directeur de cabinet du Premier ministre, mais celui-ci n’a aucun pouvoir de décision et indique à chaque fois vouloir signaler à son chef l’urgence de la situation. Mais jusque-là, rien n’a bougé. Pire encore, les rares fois où le staff de Mahazoarivo a fait comprendre à ces gens du comité interministériel que son boss veuille bien les recevoir en audience, ils ont dû patienter pendant des heures dans la salle d’audience de la Primature avant de se voir signifier que finalement, le Premier ministre ne pouvait pas les rencontrer, sans aucun motif convaincant.

Signature…

Le comité interministériel a été mis en place par décret depuis le mois de novembre 2015. Et depuis sa création, son financement, une sorte de « basket found » auquel contribue en grande partie la Banque Mondiale, est disponible. La principale mission de ce comité consiste à inventorier tous les stocks de bois de rose sur la Grande Ile. Ils sont répartis en trois catégories, les bois de rose saisis, ceux déclarés et enfin ceux cachés. Pourtant, ce sont les bois de rose déclarés qui sont estimés à environ 280.000 à 300.000 rondins, mais dont on n’a jamais pu préciser leur volume exact, et les bois de rose cachés, estimés à près de 2.000.000 rondins, qui alimentent le plus les trafics. Il est ainsi clair que la lutte contre les exploitations et exportations illicites des bois de rose ne pourra jamais être effective si on ne sait pas avec exactitude le volume réel de ces bois existants dans le pays. Les bailleurs de fonds l’ont compris, d’où l’allocation de ce « basket found » pour connaitre au plus vite la quantité de ces bois de rose, qu’ils soient déjà saisis par les autorités, déclarés par leurs propriétaires ou même encore cachés quelque part, dans les forêts, en brousse ou même enfouis sous l’eau. Ce qui explique l’extrême urgence de cette opération d’inventaire que le Premier ministre bloque donc tout bonnement de manière volontaire, alors que le financement étant disponible, il suffit juste qu’il appose sa signature sur l’ordre de mission du comité interministériel pour que le processus puisse continuer. Parce qu’il faut rappeler qu’il avait débuté du temps du Général Jean Ravelonarivo. Ce dernier avait autorisé la mission d’inventaire des bois de rose saisis, le comité en était à environ 28.000 rondins inventoriés vers la fin de l’année 2015. Mais à l’époque, Hery Rajaonarimampianina avait ordonné la suspension de la mission, à l’approche des élections sénatoriales, « ne voulant pas fâcher les maires des communes touchées par les opérations d’inventaire, au risque que ces derniers ne votent pas pour les candidats HVM aux sénatoriales » (sic). Selon nos informations, il restait entre 2.000 à 3.000 rondins qu’on n’avait pas pu compter avec précision pour cette raison.

Mensonges étatiques

Actuellement, le comité interministériel d’inventaire des bois de rose n’en finit plus d’attendre le bon vouloir d’Olivier Solonandrasana Mahafaly. L’inertie de ce dernier veut absolument tout dire. Surtout quand on sait qu’en décembre 2016, le Gouvernement, par le truchement du ministère de l’Environnement, a envoyé une lettre à la CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et flore Sauvages menacées d’extinction), affirmant avoir déjà entamé et poursuivi le processus d’inventaire des stocks de bois de rose existants à Madagascar. C’était uniquement pour échapper à la sanction brandie par la CITES à la suite des bois de rose exportés illégalement et découverts à Singapour en 2014. La CITES semble ainsi loin de savoir qu’en réalité, la mission d’inventaire n’a jamais repris, bloquée par le Gouvernement lui-même. Ce qui expliquerait que la sanction n’était finalement pas tombée le mois dernier. Par ailleurs, nos sources ont confirmé l’arrivée d’un consultant de la Banque Mondiale sur notre sol la semaine dernière. Sa mission est intervenue à la suite d’une lettre adressée par le Gouvernement malgache selon laquelle on peut désormais procéder à la vente aux enchères internationales des bois de rose inventoriés. Le consultant voulait alors s’enquérir de la situation réelle concernant le fameux inventaire. Le comité interministériel lui a appris que l’opération est loin d’être finie, par conséquent, la vente aux enchères ne peut normalement avoir lieu sans l’achèvement définitif de l’inventaire des trois catégories des bois de rose.

La Présidence aussi…

Le véritable scandale dans toute l’histoire, c’est cette velléité manifeste des autorités étatiques à compromettre toute tentative de réellement lutter contre les trafics des bois de rose. Faut-il rappeler en effet que lors de la mission du Secrétariat exécutif du comité interministériel à Antalaha en 2015, peu de temps après sa création, les membres avaient pu constater au Cap-Est l’arrivée d’un bateau envoyé par une personnalité proche du Président de la République, pour transporter illicitement des bois de rose. Leur présence avait ainsi sérieusement dérangé les trafiquants qui ne pouvaient se livrer librement à leurs opérations illégales. A l’époque, ces membres étaient même menacés d’arrestation, suite à un ordre émanant de … la Présidence de la République. Et le plus choquant, c’est que c’est un certain « Joël Be » -dont le nom est connu de tous pour avoir figuré dans la fameuse liste des trafiquants de bois de rose dressée par Omer Beriziky durant la Transition – qui a mis à disposition le véhicule que les forces de l’ordre devaient utiliser pour les arrêter!Après cet « incident », le Premier ministre de l’époque avait ordonné aux membres du Secrétariat exécutif de stopper leur mission dans le Nord-Est de l’Ile et de rentrer illico à Antananarivo pour échapper à l’arrestation. La mission d’inventaire avait ensuite repris à Tolagnaro, mais depuis que Jean Ravelonarivo a quitté Mahazoarivo, elle est carrément au point mort.

Bref, on rit sous cape quand Olivier Solonandrasana Mahafaly se targue de bien mener la lutte contre les trafics des bois de rose avec l’arraisonnement d’un navire ayant à son bord quelque 340 rondins de bois de rose la semaine dernière. De la poudre aux yeux, car la véritable lutte est à mener ailleurs, mais le Gouvernement fait semblant de ne rien voir, avec la Présidence de la République qui se rend même complice du blocage du processus dans le cadre de cette lutte. Et pendant ces temps, les bois de rose, saisis, déclarés et surtout cachés continuent de sortir en toute impunité de notre territoire.

La Rédaction