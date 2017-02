Etsetra Etsetra : un grand concert et un album pour ses 10 ans

Dans le cadre de la célébration de leurs dix années de carrière, les deux humoristes d’Etsetra Etsetra organiseront un grand spectacle baptisé « Donto-posa », le 26 mars au CCEsca à Antanimena. Et Ils en profiteront pour sortir leur premier album intitulé « Vazo vazy volet 1 ».

Après leurs dix ans de carrière, c’est pour la première fois qu’Etsetra Etsetra, composé de Riri et d’Aldini, donnera un spectacle en solo. «Acquérir de l’expérience est importante avant de se lancer dans un one man show. Cela exige que sur scène, on devrait être en connexion permanente, même si notre sketch est déjà écrit à l’avance. Le regard, les gestes, les mots… Bref, tout peut être susceptible d’inspiration pour balancer un argument quelconque», a expliqué Riri. En effet, durant cette période, les deux humoristes ont déjà assuré des émissions radiophoniques qui se basent simplement sur de l’humour… «Ce spectacle sera en quelque sorte un résumé de ces dix ans», a affirmé Aldini.

« Dodom-posa »

Baptisé «Dodom-posa», le spectacle se tiendra donc en deux parties. Dans la première se feront les habituels «stand-up» où ils effectueront les divers sketchs d’imitation, les parodies… La seconde partie sera réservée seulement aux deux vamps Zisy et Lenina. «Toutefois, il y aura des invités qui feront une petite apparition sur scène», a ajouté Riri.

En ce qui concerne l’album, il contiendra six parodies et une dizaine de sketchs. «Effectivement, nous avons environ 270 parodies, mais nous avons choisi les meilleures et ces six ont toujours eu la cote auprès de notre public», a-t-il déclaré.

Chacun son style

Rappelons qu’à leur début, les deux humoristes n’ont jamais imaginé entamer ensemble cette carrière. «Il est vrai que nous sommes parents, cependant nous avons chacun notre style», a-t-il continué. C’est ensuite qu’ils ont décidé d’unir leur talent pour concourir à l’émission «Kidaona mihomehy» et ils ont obtenu le premier prix. Depuis, leur carrière n’a cessé de s’étendre et ils s’affichent même actuellement auprès des grands humoristes malgaches tels que Francis Turbo, Fou Hehy… Ainsi, depuis ces dernières années, ils ont participé à l’évènement «Fetin’ny maman’ty».

